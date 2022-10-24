Американские конгрессмены призвали Байдена к переговорам с Россией

Группа конгрессменов направила в Белый дом письмо с призывом к переговорам с Россией об урегулировании ситуации на Украине, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби. При этом в письме подчеркивается, что такие переговоры невозможны без участия Киева.

К американскому лидеру Джо Байдену обратились три десятка членов палаты представителей, придерживающихся либеральных взглядов.

«Мы, конечно, ценим взгляды, высказанные этими членами конгресса. Мы знаем об их письме… Мы ценим их обеспокоенность тем, что происходит на войне на Украине», – цитирует Кирби РИА Новости.

США не будут вести переговоров с российским руководством без участия украинских властей, подчеркнул Кирби. Он добавил, что украинский лидер Владимир Зеленский «не считает, что сейчас время… договариваться» с Президентом РФ Владимиром Путиным, и США уважают это решение.

Напомним, в начале октября Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с Путиным. Кремль при этомт неоднократно заявлял, что Россия готова и открыта к переговорам.