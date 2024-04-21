WP: Власти европейских стран отказываются конфисковать замороженные активы России

Власти стран Европы отказываются конфисковывать замороженные российские активы, опасаясь, что данный шаг может нарушить международное право, отбить у инвесторов желание доверять евро и вызовет ответные меры со стороны России. Об этом пишет The Washington Post.

В Европе считают это рискованным, поскольку подавляющее большинство активов находится в странах Старого Света. Источники газеты рассказали, что европейские должностные лица недовольны давлением Вашингтона по данному вопросу.

На этой неделе глава американского Минфина Джанет Йеллен встретилась со своими европейскими коллегами на полях весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне в надежде найти компромисс по вопросу о российских активах. Американские союзники и партнеры в Европе согласны с тем, что Украине надо больше помогать, однако стороны не пришли к консенсусу по конкретным вопросам.

«Мы рассматриваем российские суверенные активы как устойчивое средне- и долгосрочное решение проблемы финансирования [Украины]», — рассказал источник в американском Минфине.

Кроме того, министры европейских стран опасаются, что конфискация российских активов может спровоцировать отток капитала с континента. Авторы статьи резюмируют, что Вашингтону в связи с этим «предстоит затяжная борьба» за предоставление финансирования Украине, передает ТАСС.

Страны ЕС, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около 300 млрд долларов после начала спецоперации, о которой объявил в феврале 2022 года Президент РФ Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что главы минфинов и центробанков стран G7 по итогам их встречи в Вашингтоне заявили о продолжении попыток найти способы использования замороженных российских активов для поддержки Украины. Директор Европейского департамента МВФ Альфред Каммер предупредил, что конфискация российских активов несет риски всей мировой валютной системе.