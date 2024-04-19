В МВФ предупредили, что конфискация активов России несет риски всей валютной системе

Отдельные юрисдикции и суды могут решить вопрос конфискации замороженных Западом суверенных активов России в пользу Украины, но это несет риски мировой валютной системе. Об этом предупредил директор Европейского департамента МВФ Альфред Каммер.

«Что касается захвата российских активов, то, на наш взгляд, это будет решаться соответствующими юрисдикциями и судами», — приводит слова Каммера РИА Новости.

Страны ЕС, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около 300 млрд долларов после начала спецоперации, о которой объявил в феврале 2022 года Президент РФ Владимир Путин.

Ранее главы минфинов и центробанков стран G7 по итогам их встречи в Вашингтоне заявили, что «Большая семерка» продолжит искать способы использования замороженных ею российских активов для поддержки Украины.