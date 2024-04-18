«Большая семерка» продолжит искать способы использования замороженных российских активов

«Большая семерка» продолжит искать способы использования замороженных ею российских активов для поддержки Украины. Об этом сказано в заявлении глав минфинов и центробанков стран G7 по итогам их встречи в Вашингтоне, передает ТАСС.

В документе сказано, что «суверенные активы России в их юрисдикциях продолжат оставаться замороженными». Также отмечается, что перед саммитом в Италии в июне лидерам стран G7 будет предоставлена обновленная информация по попыткам найти все возможные пути «использования замороженных российских суверенных активов для поддержки Украины».

Министры и главы центробанков приветствовали предложения ЕС использовать «доходы, полученные от замороженных активов РФ, в интересах Украины», а также поддержали решение Штатов и Великобритании по ограничениям на торговлю российскими недрагоценными металлами.

Страны ЕС, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около 300 млрд долларов после начала спецоперации, о которой объявил в феврале 2022 года Президент РФ Владимир Путин.

Ранее Еврокомиссия утвердила предложение об использовании доходов от заблокированных российских средств для оказания помощи Киеву. По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, инициатива предусматривает перечисление 90% доходов РФ на закупку снарядов для Украины и перевод 10% в бюджет ЕС для последующей поддержки украинского ВПК. Первые отчисления могут быть сделаны уже в июле.