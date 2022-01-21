WP: В Конгрессе США предложили ввести санкции против Сечина и Миллера

Член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Джим Бэнкс разработал собственный проект санкций против России. Законопроект опубликовала газета The Washington Post.

Документ под названием «Об ответственности Путина» предполагает введение ограничительных мер против Президента РФ, членов его семьи и еще 36 россиян, среди которых бизнесмены, госслужащие, журналисты и менеджеры госкорпораций.

В частности, конгрессмен предлагает внести в санкционный список Премьер-министра России Михаила Мишустина, официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, руководителя Администрации Президента Антона Вайно и его первого заместителя Сергея Кириенко, а также руководителей регионов — мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Предусмотрены рестрикции и против глав силовых структур, включая председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина и директора ФСБ Александра Бортникова, а также ряда менее высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов.

Упомянуты в законопроекте и президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и зампред правления этого банка Денис Бортников, миллиардеры Роман Абрамович, Алишер Усманов, Олег Дерипаска и Геннадий Тимченко, руководители ВЭБ.РФ — Игорь Шувалов, «Газпрома» — Алексей Миллер, «Роснефти» — Игоря Сечин и «Транснефти» — Николай Токарев.

В потенциальный санкционный список также внесены телеведущий Владимир Соловьев, глава телеканала RT Маргарита Симоньян и руководитель «Первого канала» Константин Эрнст.

В случае принятия законопроекта не позднее чем через 120 дней Президент Соединенных Штатов должен будет представить отчет с информацией о состоянии и возможных его источниках Президента России Владимира Путина, членов его семьи и близких к нему людей.

Помимо этого, документ предусматривает объявление России государством — спонсором терроризма, а «народных милиций» самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — иностранными террористическими организациями, введение санкций против трубопровода «Северный поток — 2» и запрет для американцев на любые операции с российским госдолгом.