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Официальная хроника
20 января 2022  20:40

Путин присвоил главе «Газпрома» звание Героя труда

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Главе «Газпрома» Алексею Миллеру сегодня присвоено звание Героя труда. Об этом говорится в указе, подписанном Президентом России Владимиром Путиным.

«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя труда Российской Федерации Миллеру Алексею Борисовичу — председателю правления, заместителю председателя совета директоров публичного акционерного общества „Газпром“, город Санкт-Петербург», — говорится в документе, появившемся на официальном портале правовой информации.

Также указом глава государства наградил артиста Льва Лещенко орденом «За заслуги в культуре и искусстве», первого Президента Татарстана, Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева, празднующего сегодня свое 85-летие.

#Владимир Путин #Газпром
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