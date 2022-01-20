Путин присвоил главе «Газпрома» звание Героя труда

Главе «Газпрома» Алексею Миллеру сегодня присвоено звание Героя труда. Об этом говорится в указе, подписанном Президентом России Владимиром Путиным.

«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя труда Российской Федерации Миллеру Алексею Борисовичу — председателю правления, заместителю председателя совета директоров публичного акционерного общества „Газпром“, город Санкт-Петербург», — говорится в документе, появившемся на официальном портале правовой информации.

Также указом глава государства наградил артиста Льва Лещенко орденом «За заслуги в культуре и искусстве», первого Президента Татарстана, Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева, празднующего сегодня свое 85-летие.