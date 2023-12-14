WP: Генерал Милли рассмеялся в ответ на запрос Залужного по F-16

Бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли рассмеялся в ответ на предложение главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного срочно передать Киеву истребители F-16 Fighting Falcon. Об этом пишет газета Washington Post, ссылаясь на высокопоставленного украинского чиновника.

Телефонный разговор между Милли и Залужным состоялся в апреле 2023 года после утечки секретных документов Пентагона в интернет. Американский генерал позвонил украинскому, чтобы принести извинения за инцидент. Однако главнокомандующий ВСУ предположил, что случившееся даже будет полезно Украине.

Милли поинтересовался, какую пользу может принести такая утечка. «Там не написано, что у нас есть F-16, так что пришлите нам несколько таких [самолетов] как можно скорее», — якобы сказал Залужный (судя по контексту, не вполне серьезно, хотя Киев к тому моменту уже долгое время настаивал на поставках истребителей — прим. Т-и). В ответ председатель Комитета начальников штабов рассмеялся.

Вместе с тем Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на случившееся куда более серьезно. «Всё, что так или иначе заранее информирует нашего врага, определенно является для нас минусом. Я не вижу здесь никаких преимуществ», — заявил он тогда.

В целом утечка секретных разведывательных данных побудила Украину усомниться в способности США хранить конфиденциальную информацию. Впрочем, несмотря на возникшую напряженность, стороны продолжили обмениваться информацией, заметил в разговоре с WP бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона.

Кроме того, по словам аналитика Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро, инцидент «выявил институциональный разрыв между политиками, которые часто бывают чрезмерно оптимистичны, и аналитиками, которые иногда чрезмерно пессимистичны».

На этот раз в конечном итоге оказались правы аналитики, так как контрнаступление Украины не добилось поставленных целей, резюмирует издание.