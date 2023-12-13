МИД: Россия будет считать взлет F-16 с аэродромов стран НАТО как их участие в конфликте

Россия будет рассматривать возможное применение истребителей F-16 с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии как участие этих стран в украинском конфликте. Об этом на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями заявил глава российской делегации Константин Гаврилов, передает РИА Новости.

«Решительно предупреждаем, что применение этих истребителей с территории указанных стран — членов НАТО будет рассматриваться Москвой как их участие в конфликте на Украине и вынудит Россию на ответные меры», — заявил представитель российской стороны.

Он отметил, что стали появляться мнения, что в условиях значительного разрушения украинских аэродромов F-16, передаваемые ВСУ, могут взлетать с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии.

Дипломат подчеркнул, что «США и их сателлиты» продолжают создавать угрозы безопасности на западных границах России.

На сегодняшний день Украине две западные страны — Нидерланды и Дания — согласились передать F-16. В частности, Амстердам рассчитывает отправить первые истребители в 2024 году.