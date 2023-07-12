WP: Американскую делегацию рассердили слова Зеленского о решении НАТО по Украине

Фото: www.president.gov.ua

Участвующих в саммите НАТО в Вильнюсе американских должностных лиц разозлило выступление в Twitter’е Президента Украины Владимира Зеленского, который раскритиковал позицию Североатлантического альянса относительно членства в нем его страны. Об этом пишет газета Washington Post.

Зеленский счел отсутствие четкого графика вступления Украины в военно-политический блок «беспрецедентным и абсурдным». Дипломаты стран НАТО анонимно прокомментировали это заявление, увидев в нем элемент переговорной тактики.

«Члены делегации США были в ярости из-за твита Зеленского <…>», — констатирует издание, ссылаясь на информированного чиновника. Впрочем, сгладить ситуацию попытался генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По оценке WP, разногласия в альянсе по поводу членства Украины «грозили затмить значительную помощь и поддержку», обещанные Киеву для борьбы с Россией. В частности, Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о поставке крылатых ракет большой дальности SCALP (аналог британских Storm Shadow — прим. Т-и), а Германия анонсировала передачу систем ПВО и бронетехники.

Вместе с тем Зеленский принял более примирительный тон после прибытия в Вильнюс, заявив, что продолжает «верить» в сильную НАТО, которая может стать сильнее вместе с Украиной.

Накануне члены альянса договорились не требовать от Украины выполнения плана действий для членства в НАТО, утвердили многолетнюю программу военной помощи стране и пообещали пригласить Киев в альянс после выполнения «всех условий», но только после завершения конфликта с РФ.