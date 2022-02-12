Washington Post: «Валиева — великая фигуристка. Ее криминализация — моральная катастрофа»

Одно из старейших и влиятельнейших изданий Соединенных Штатов Америки, газета The Washington Post, выпустило материал в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой.

По мнению журналистки Сэлли Дженкинс, криминализация 15-летней спортсменки является моральной катастрофой, а вещества, которое бы помогло ей увеличить артистичность исполнения, попросту не существует.

«Криминализация виртуозной 15-летней Валиевой — это моральная катастрофа, к которой привели псевдопуританские выкрутасы антидопингового движения с их „нулевой терпимостью“. Следствием стало обвинение невиновного», — уверена колумнист.

«Просто гляньте на Валиеву. Я не вижу в ее выступлениях ничего, кроме грации и истинного величия. Есть неопровержимые доказательства того, что она уже является величайшей фигуристкой нашего времени, а может, и истории. Она возвышается над всеми», — подчеркнула Дженкинс.

По словам автора американского издания, «нет такого вещества, которое помогло бы [Валиевой] в ее артистизме, кроме вдохновения, с которым она катается».

Кроме того, публицист раскритиковала WADA, назвав антидопинговую систему неэффективной. В частности, она упомянула «судебные преследования и бесконечные юридические проволочки». «Нет убедительных доказательств того, что небольшое количество препарата под названием триметазидин давало бы Валиевой хоть какое-то преимущество или что она принимала его умышленно», — подытожила она.

Недавно CAS выступил с новым заявлением по делу о положительном допинг-тесте Камилы Валиевой, назвав точное время заседания по ее делу.

Ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» опубликовала материал, посвященный ситуации с допинг-пробой Валиевой.