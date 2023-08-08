Взятый в плен украинский разведчик сообщил о провале контрнаступления ВСУ

Пленный солдат ВСУ заявил о провале контрнаступления. Кроме того, он рассказал о больших потерях, которые понесла армия Украины. Об этом РИА Новости рассказал попавший в плен украинский разведчик Василий Палий.

По его словам, разведка ВСУ существует лишь «на бумаге», Палий, как разведчик, совершенно не понимал своих задач. Он отметил, что контрнаступление развивалось очень медленно и фактически провалилось.

«Все понимают, что наша бригада — приманка», - рассказал разведчик.

Как следствие, украинская армия несет большие потери. Как указано в сообщении, из 120 человек в строю оставался 21 человек вместе с командиром.

Как ранее сообщал «Татар-информ», контрнаступление ВСУ не оправдывает ожиданий Запада ни по одному из направлений. Один из представителей стран Запада отметил прочность российских оборонительных рубежей и эффективное отражение атак украинской армии с помощью ракетных ударов.

Кроме того, в течение июня-июля потери ВСУ Украины составили уже более 43 тысяч военнослужащих. Уничтожено почти пять тысяч единиц различного вооружения ВСУ, в том числе 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 танк и других боевых бронированных машин.

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