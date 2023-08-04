Минобороны РФ: В июне-июле ВСУ Украины потеряли более 43 тысяч военнослужащих

В течение июня-июля потери ВСУ Украины составили уже более 43 тысяч военнослужащих, сообщает Минобороны России.

Отмечается, что в указанное число не включены эвакуированные в госпитали, раненые и иностранные наемники, а также военнослужащие, ликвидированные в результате ударов высокоточным оружием.

Кроме того, на линии боевого соприкосновения уничтожено почти пять тысяч единиц различного вооружения ВСУ, в том числе 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 танк и других боевых бронированных машин.

Хочешь узнать подробнее о службе по контракту, жми сюда http://heroes-tatarstan.ru или звони 117.