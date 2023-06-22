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CNN: Контрнаступление ВСУ не оправдывает ожиданий Запада ни по одному из направлений
Контрнаступление ВСУ не оправдывает возложенных на него ожиданий. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух представителей западных стран и высокопоставленного представителя Пентагона, передает ТАСС.
Один из представителей стран Запада заявил, что наступление «не оправдывает ожиданий ни по одному из направлений». Указывается прочность российских оборонительных рубежей и эффективное отражение атак украинской армии с помощью ракетных ударов.
Также ВСУ демонстрируют «уязвимость» в преодолении минных полей.
Во вторник заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что вооруженные силы страны сталкиваются с трудностями в ходе контрнаступления. Украинский президент Владимир Зеленский также признал, что контрнаступление идет «медленнее, чем хотелось бы», а генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ВСУ столкнулись с хорошо подготовленной обороной России.
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