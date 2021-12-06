Взятки преподавателям и завал на экзаменах: с чем сталкиваются студенты вузов Татарстана

С какими проявлениями коррупции сталкиваются татарстанские студенты? На какой стадии скандальная история, повлекшая проверки антикоррупционного ведомства в фонде «Сэлэт»? Какие надежды возлагает Минмолодежи на предстоящий гражданский форум, приуроченный к Дню борьбы с коррупцией. Ответы на эти вопросы – в репортаже ИА «Татар-информ».

250 человек примут участие во Всероссийском молодежном форуме, приуроченном к международному Дню борьбы с коррупцией. Об этом сообщили сегодня на пресс-конференции в «Татар-информ» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

О предстоящем молодежном форуме по борьбе с коррупцией

250 человек из разных регионов страны примут участие во Всероссийском молодежном форуме, который приурочен к международному Дню борьбы с коррупцией. Он пройдет в Казани 9 декабря, ожидается, что форум посетят студенты и выпускники вузов из Мурманской, Воронежской и Ульяновской областей.

«Целью данного форума является поиск новых механизмов профилактики и борьбы с коррупцией. Этой осенью мы посетили множество вузов, пообщались со студентами, выяснили, какие проблемы их волнуют. Форум в этом году обещает быть интересным и ярким», – отметила руководитель республиканской молодежной антикоррупционной программы «Не дать – не взять!» Алена Лапёнкова.

Этот форум стал по счету уже восьмым. Новшеством этого года станет лаборатория, на которой студенты антикоррупционных комиссий, а их в республике 26, покажут свои проекты по противодействию коррупции. Лучшие из них получат гранты до 40 тысяч рублей.

Алла Кондратьева: «С началом пандемии появилось множество социальных проблем: от доставки продуктов до психологической помощи людям» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан Алла Кондратьева отметила, что в этом году поменялась и концепция форума – если раньше затрагивалась антикоррупционная тема, в этом году будут обсуждаться и социальные проблемы.

«С началом пандемии появилось множество социальных проблем: от доставки продуктов до психологической помощи людям. Появились молодежные добровольческие сообщества. На форуме мы хотим затронуть и эту тему, чтобы привлечь в общественные организации как можно больше молодежи», – отметила Кондратьева.

Всегда есть возможность сдать экзамен самим, без взяток

Порядка 12 обращений поступило от студентов в антикоррупционные комиссии вузов с начала учебного года, в прошлом году их число было значительно меньше – 3 обращения. Это связано с тем, что из-за коронавирусных ограничений многие вузы переходили на дистанционное обучение, и студентами по минимуму контактировали с преподавателями, отметила руководитель республиканской молодежной антикоррупционной программы «Не дать — не взять!» Алена Лапёнкова.

Именно взятки преподавателям – тот самый вопрос, с которым чаще всего обращаются в антикоррупционные комиссии. При этом на даче взятки чаще всего попадаются именно студенты. Не так давно, подобный факт вскрылся в одном из вузов.

Алена Лапёнкова: «Бывают сложности, и студенты пытаются пойти на некоторые ухищрения. Я сама студентка двух вузов и могу сказать, что преподаватели идут на уступки» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Рассказать подробности истории на данный момент я не могу, дело находится на расследовании. Был выявлен факт посредничества во взятке, человек переводил преподавателю денежные средства студентов. Известно, что о об этом факте доложил сам студент вуза. Во время проверки выяснилось, что в нем замешаны порядка 30 человек», – рассказала руководитель республиканской молодежной антикоррупционной программы «Не дать — не взять!» Алена Лапёнкова.

Еще одна проблема, с которой чаще всего студенты обращаются в антикоррупционные комиссии, – то, что преподаватели их попросту «валят» на экзаменах. Однако, это не причина, чтобы сдаться и пойти купить оценку или зачет, отмечает Алена Лапёнкова.

«Возможность сдать экзамен честно, без взяток, есть всегда. Да, бывают сложности, и студенты пытаются пойти на некоторые ухищрения. Я сама студентка двух вузов и могу сказать, что преподаватели идут на уступки», – добавила спикер.

Еще одна проблема, с которой чаще всего студенты обращаются в антикоррупционные комиссии, – то, что преподаватели их попросту «валят» на экзаменах Фото: © ИА «Татар-информ»

Комендантский час – еще одно нарушение, которое встречается в вузах, и на что жалуются студенты.

«По факту его не должно быть, но во многих вузах мы его видим. На данный момент, во многих случаях мы разбираемся. Стараемся делать так, чтобы он был, но студентов, которые работают, пускали обратно домой», – сказала Лапёнкова.

Главный советник Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов добавил, что многие проблемы, с которыми сталкиваются студенты и обращаются в антикоррупционные комиссии, связаны не только с обучением в вузах.

«Есть вопросы, которые касаются общежитий, реализации различных инициатив студентов. А несколько лет представителями молодежи была озвучена информация о том, что в нескольких вузах у нас покупаются не просто те или иные предметы, а даже целые сессии. Представляете? Целая сессия, пакетом. Тогда Президент Татарстана Рустам Минниханов дал жесткую принципиальную оценку и поручил провести проверки», – рассказал Рахимов.

Салават Рахимов: «Представителями молодежи была озвучена информация о том, что в нескольких вузах у нас покупаются не просто те или иные предметы, а даже целые сессии. Представляете?» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Всего, по его словам, с начала этого года в народный контроль поступило 41 обращение по антикоррупционным вопросам. Многим из них уже дана оценка, остальные находятся на рассмотрении.

Проверки в деятельности Минмолодежи РТ и фонда «Сэлэт»

На прошлой неделе стало известно, что в работе Минмолодежи РТ и фонда «Сэлэт» есть нарушения. Связаны они с поставками палаток на молодежный форум, который прошел в Билярске.

В Управлении Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики рассказали, что на форум должны были закупить палатки. Подрядчик указал, что палатки стоили 119 тысяч рублей. Но на самом деле были куплены более дешевые палатки за 85 тысяч. В общей сложности разница составила более двух миллионов рублей.

На прошлой неделе стало известно, что в работе Минмолодежи РТ и фонда «Сэлэт» есть нарушения, связанные с поставками палаток на молодежный форум Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

После этого Президент Татарстана Рустам Минниханов дал поручение Премьер-министру Алексею Песошину провести проверку в Министерстве по делам молодежи республики и фонде «Сэлэт».

«Известно, что Министерство по делам молодежи республики уже направило претензии к поставщику. Тот случай, который мы озвучили ранее, это лишь одни из эпизодов. Поэтому, на данный момент проводятся дополнительные проверки. Я думаю, что результаты должны появиться после Нового года», – объяснил ИА «Татар-информ» главный советник Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.