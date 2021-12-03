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Ру Тат
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Официальная хроника
3 декабря 2021  11:42
Алексей Угаров

Минниханов поручил провести проверку в Минмолодежи РТ после нарушений в фонде «Сэлэт»

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Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил провести проверку в Министерстве по делам молодежи республики после нарушений, выявленных после проведения молодежного форума в Болгаре. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Президент Татарстана Рустам Минниханов дал поручение Премьер-министру Алексею Песошину провести служебные проверки в Министерстве по делам молодежи и Министерстве лесного хозяйства по фактам тех нарушений, которые были выявлены в ходе антикоррупционной проверки», — сказала Галимова.

Ранее сотрудники Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики выявили нарушения на 2 млн рублей в работе татарстанского фонда «Сэлэт», который финансируется за счет государства. В частности, для проведения молодежного форума в Билярске были поставлены более дешевые палатки, чем те, которые указывались в документации.

Тогда в фонде ответили, что поставщик поставил на площадку не те палатки, которые были указаны в тендере. Поэтому из-за невозможности быстрой замены палаток были использованы другие.

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