В работе татарстанского фонда «Сэлэт» вскрылись аферы на 2 млн рублей, при этом в них оказались замешаны и сотрудники Министерства молодежи РТ. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал советник Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Руслан Никонов.

«Мы изучили взаимоотношения Минмолодежи республики с фондом «Сэлэт». Фонд субсидируется полностью за счет государства. На форум в Билярске должны были закупить палатки. Подрядчик указал, что палатки стоили 119 тысяч рублей. Но на самом деле были куплены более дешёвые палатки за 85 тысяч. Всё это было принято и оплачено», – рассказал Никонов.

Сумма ущерба составляет более двух миллионов рублей. На данный момент проводятся проверки.