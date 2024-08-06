«Взяли целую улицу»: как штурмовики из Татарстана сражаются на передовой

Боец с позывным Добрый из Нижнекамска находится в зоне проведения спецоперации почти два года. За это время он успел принять участие в освобождении множества населенных пунктов и взятии пленных, получить несколько наград. Он рассказал, как обстоят дела на передовой.

«Заходили мы группой по три человека, нас было 12 человек, получается, 4 группы. Заходили мы 7 апреля», — начал свой рассказ боец.

Тогда за неделю группе военнослужащих из Татарстана удалось взять целую улицу. Боец заметил, что для штурмовой бригады это достаточно быстро. Вдобавок им помогала артиллерия. По словам Доброго, с работой этого подразделения сейчас все очень хорошо.

Еще неделю спустя — 22 апреля — солдаты получили ранения. Доброго ранило в ноги и артерию — всего порядка 12 осколков. Мужчина не мог выбраться сам, вытаскивали его бойцы Зур и Ворчун.

«Я получил осколок в артерию. Мне повезло, рядом был медик, мой хороший друг, позывной Ворчун. Он мне спас жизнь, правильно поставил руку, замотал правильно бинт, поставил правильно гемостатик», — вспомнил татарстанец.

«У меня ранение — это в 90% случаев летальное. Ворчуну огромное спасибо, жизнью я ему обязан», — добавил Добрый.

До 5 мая он не вставал на ноги. Сослуживцы помогали всеми силами, давали еду и воду. Как только боец смог подняться, он отправился вместе с ребятами в сторону пункта временной дислокации. Чтобы пройти путь в 4 километра, у них ушло три дня. Оттуда мужчину отправили в донецкий госпиталь. Когда появилась возможность, впервые позвонил домой. До этого родственники 34 дня находились в неведении, что с ним.

«Прям полгорода меня искало, потеряло. Я знаю человека, который приезжал в Донецк, искал меня, потому что все перепугались: мама, дочка очень переживали, дай им сил, терпения, — признался военный. — От дочки вообще было где-то 300 сообщений. В первую очередь позвонил самым близким — маме, дочке и родной сестре».

В зону спецоперации Добрый отправился в октябре 2022 года. За это время успел отметить, как быстро восстанавливаются города, а население возвращается к нормальной жизни. Говорит, это большая радость — купить на рынке помидоры и огурцы, увидеть, как дети ездят на велосипедах и самокатах, зайти в торговый центр. А ещё понимать, что здесь, на родной земле, военнослужащих поддерживают даже незнакомые люди.

«У каждого полка есть свои волонтеры, которые с самого начала с нами. Нас очень хорошо поддерживает группа „Актаныш“, вот конкретно мой батальон, мою роту. Здесь, я знаю, есть группа „Ангелы войны“, там такая боевая девочка, прям молодец, она помогает всем нашим медикам», — поделился военный.

Сейчас Добрый находится в отпуске по ранению. Надеется, что в казанском госпитале ему смогут вытащить осколок из артерии. А уже 14 августа планирует вернуться на передовую.

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тысяч рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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