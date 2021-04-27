«Взял ответственность на себя»: фельдшер скорой разрулил пробку на перекрестке у пожара

Фельдшер скорой помощи Раиль Каримов разогнал пробку на перекрестке Даурская — Зорге, где загорелась электрическая подстанция.

Как рассказал сам Раиль, его бригада прибыла на место происшествия по вызову на пожар. Однако оказалось, что горит не жилое помещение, а трансформаторная будка и нуждающихся в помощи медиков нет.

Из-за пожара на улицах отключилось электричество и перестали работать светофоры. На перекрестке Даурская — Зорге образовалась большая пробка. Сотрудники экстренных служб и «Горгаза» не могли добраться до места происшествия.

Тогда Раиль предупредил своего помощника и сам отправился на дорогу регулировать движение автомобилей.

«Взял ответственность на себя и начал регулировать перекресток. Знания неидеальные, конечно, но основные правила я помнил. Да и водители понимали: что-то произошло. Видимо, поэтому сразу начали слушаться моих указаний», — рассказал Раиль Каримов.

Вскоре пробка уменьшилась. Машина «Горгаза» смогла подъехать к месту пожара, а на смену Раилю прибыли сотрудники ДПС.

«Ничего такого в этом нет. Любой на моем месте поступил бы так же», — заявил молодой человек.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что более 25 тысяч жителей Казани остались без света из-за пожара на электроподстанции.