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Ру Тат
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26 апреля 2021  13:47
Павел Климчак

Более 25 тысяч жителей Казани остались без света из-за пожара на электроподстанции

Более 25 тысяч жителей Казани остались без света из-за пожара на электроподстанции
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На улице Зорге загорелась электрическая подстанция, как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о возгорании поступило в 13.19 по номеру вызова пожарной охраны 101. Прибывшие на место пожарные сначала работали огнетушителями, а после разрешения энергетиков, начали тушить огонь пеной.

Спустя несколько минут возгорание общей площадью 5 кв.м удалось потушить. Из-за случившегося временно без света осталось более 25 тыс. жителей Казани в Советском и Приволжской районах города. В данный момент готовится резервное подключение. Причина пожара выясняется.

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