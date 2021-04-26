Более 25 тысяч жителей Казани остались без света из-за пожара на электроподстанции

На улице Зорге загорелась электрическая подстанция, как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о возгорании поступило в 13.19 по номеру вызова пожарной охраны 101. Прибывшие на место пожарные сначала работали огнетушителями, а после разрешения энергетиков, начали тушить огонь пеной.

Спустя несколько минут возгорание общей площадью 5 кв.м удалось потушить. Из-за случившегося временно без света осталось более 25 тыс. жителей Казани в Советском и Приволжской районах города. В данный момент готовится резервное подключение. Причина пожара выясняется.