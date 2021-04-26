Электроснабжение в двух районах Казани обещают восстановить к вечеру

На данный момент на участке работают аварийные бригады, ведется переподключение. Уже подключены порядка 15% потребителей. К жилым домам направлены водовозки, а представители управляющих компаний обходят подъезды и лифты, проверяя, нет ли застрявших людей. Актуальную информацию по подвозу воды можно уточнять по телефону 231-62-60.

В связи с произошедшем, в администрации Вахитовского и Приволжского районов организована горячая линия про вопросу отсутствия электроэнергии и водоснабжения по телефону 277-05-11.

Как сообщают в «Сетевой компании», предварительно электроснабжение во всех домах и объектах будет восстановлено к вечеру.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на улице Зорге загорелась электрическая подстанция. Из-за случившегося временно без света осталось более 25 тыс. жителей Казани в Советском и Приволжской районах города.

