Мама бойца СВО из РТ: «Он мечтал пойти в хадж, но защита Родины важнее»

Лейтенант Руслан Сибгатуллин из Зеленодольска воевал на СВО с июля прошлого года. Сегодня он вернулся в родительский дом — раненый, но живой. Родные поделились мыслями о том, как надо воспитывать сыновей, чтобы они становились патриотами. А сам Руслан в первые часы пребывания на родине рассказал, как учился преодолевать страх и бился за избавление от нацизма.

На СВО, быстро собравшись, он ушел прошлым летом, 23 июля, мама без слез не вспоминает эти минуты.

«Лежала в больнице в Казани, он никому не сказал, быстро собрался. Я, говорит, все равно уеду, контракт заключил. Это мое решение, мам», — рассказала Мадина Сибгатуллина, мама Руслана.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

По словам женщины, в последние два года сын стал серьезным: бросил курить, ходил в мечеть, мечтал с детьми отправиться в хадж. Но решил, что защита родины сегодня важнее.

«Если что случиться, говорил, помогите с папой им», — вспоминает мама бойца.

Руслан приезжал в отпуск, но вернулся на передовую — чтобы вместе с ребятами защищать Родину. Все это время был на связи с родными и друзьями — делился кадрами военных будней, полевого быта, тем, как им привозили гуманитарку, как артисты поддерживали боевой дух.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Одна из семейных героических историй — о дедушке, мамином отце, который прошел всю войну. Глядя на него, и Руслан решил исполнить свой долг.

«Я горжусь, что у меня такой сын. Родину кому защищать? Он взялся и поехал. Молодец!» — говорит Раиф Сибгатуллин, папа Руслана.

На передовой Руслан был командиром взвода. Он выводил мальчишек из окружения, брал пленных участвовал в штурме. Как рассказали родные бойца, ему приходилось многое делать самому, в том числе и водить. Когда его ранило в левую руку, он сам затянул жгут и так добрался до своих. Потом — госпиталь, откуда забрали друзья. И вот — долгожданная встреча с родными, слезы, объятия.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Первым делом — за стол, вкусный арбуз, ароматный чай с мятой. Сынишка не отходит от папы, соскучился очень.

А на вопрос, что заставило пойти воевать, Руслан коротко отвечает:

«Долг, внутренний долг должен быть. Не у всех это есть, но больше тех, кто думает как я, — говорит он. — Было страшно, но на передовой делал все, что требовалось, а желание было одно: чтобы скорее наступил мир. Неоднократно смерти в глаза смотрел, но это наш долг. Деды наши воевали за то же самое, мы должны продолжать».

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Сейчас, говорит Руслан, война другая, война технологий. Больше всего жалко детей, у которых не осталось детства. Теперь он знает, о чем будет рассказывать школьникам на встречах — какой ценой нам достается мир. И почему важно защищать родину — чтобы дети могли спать спокойно.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

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