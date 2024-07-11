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Мама бойца СВО из РТ: «Он мечтал пойти в хадж, но защита Родины важнее»
Лейтенант Руслан Сибгатуллин из Зеленодольска воевал на СВО с июля прошлого года. Сегодня он вернулся в родительский дом — раненый, но живой. Родные поделились мыслями о том, как надо воспитывать сыновей, чтобы они становились патриотами. А сам Руслан в первые часы пребывания на родине рассказал, как учился преодолевать страх и бился за избавление от нацизма.
На СВО, быстро собравшись, он ушел прошлым летом, 23 июля, мама без слез не вспоминает эти минуты.
«Лежала в больнице в Казани, он никому не сказал, быстро собрался. Я, говорит, все равно уеду, контракт заключил. Это мое решение, мам», — рассказала Мадина Сибгатуллина, мама Руслана.
По словам женщины, в последние два года сын стал серьезным: бросил курить, ходил в мечеть, мечтал с детьми отправиться в хадж. Но решил, что защита родины сегодня важнее.
«Если что случиться, говорил, помогите с папой им», — вспоминает мама бойца.
Руслан приезжал в отпуск, но вернулся на передовую — чтобы вместе с ребятами защищать Родину. Все это время был на связи с родными и друзьями — делился кадрами военных будней, полевого быта, тем, как им привозили гуманитарку, как артисты поддерживали боевой дух.
Одна из семейных героических историй — о дедушке, мамином отце, который прошел всю войну. Глядя на него, и Руслан решил исполнить свой долг.
«Я горжусь, что у меня такой сын. Родину кому защищать? Он взялся и поехал. Молодец!» — говорит Раиф Сибгатуллин, папа Руслана.
На передовой Руслан был командиром взвода. Он выводил мальчишек из окружения, брал пленных участвовал в штурме. Как рассказали родные бойца, ему приходилось многое делать самому, в том числе и водить. Когда его ранило в левую руку, он сам затянул жгут и так добрался до своих. Потом — госпиталь, откуда забрали друзья. И вот — долгожданная встреча с родными, слезы, объятия.
Первым делом — за стол, вкусный арбуз, ароматный чай с мятой. Сынишка не отходит от папы, соскучился очень.
А на вопрос, что заставило пойти воевать, Руслан коротко отвечает:
«Долг, внутренний долг должен быть. Не у всех это есть, но больше тех, кто думает как я, — говорит он. — Было страшно, но на передовой делал все, что требовалось, а желание было одно: чтобы скорее наступил мир. Неоднократно смерти в глаза смотрел, но это наш долг. Деды наши воевали за то же самое, мы должны продолжать».
Сейчас, говорит Руслан, война другая, война технологий. Больше всего жалко детей, у которых не осталось детства. Теперь он знает, о чем будет рассказывать школьникам на встречах — какой ценой нам достается мир. И почему важно защищать родину — чтобы дети могли спать спокойно.
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Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Юлии Озеровой.
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