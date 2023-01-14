«Взял без жевания соплей за две недели»: Пригожин показал командовавшего штурмом Соледара

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин прибыл в Соледар, чтобы вручить медали отличившимся бойцам. На видео, которое опубликовано в телеграм-канале пресс-службы Пригожина, он показал командовавшего штурмом Соледара, не называя его имени.

«Вот этот человек командовал взятием Соледара. Взял его без жевания соплей за две недели, до этого долгое время там ничего не происходило. Соледар зажали в клещи, после этого разделили на части – слона, как говорится, нельзя есть целиком, надо есть по частям», — сказал Пригожин, добавив, что сдававшихся украинских военных взяли в плен, остальные – погибли.

«Все тела украинских военнослужащих бойцов будут сданы, отправлены к ним на Родину», – добавил Пригожин.

Напомним, 11 января Пригожин заявил о полном взятии Соледара. В Минобороны сообщили, что в освобождении города участвовала разнородная группировка российских сил, а штурм городских кварталов на себя взяли добровольцы штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер».