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Ру Тат
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Политика
11 января 2023  21:48

Пригожин заявил о полном взятии Соледара

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Город Соледар в Донбассе полностью взят под контроль российской стороной. Об этом заявил основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин, слова предпринимателя приводит его пресс-служба в Telegram-канале.

«Еще раз хочу подтвердить полное освобождение и зачистку территории Соледара от подразделений украинской армии. Мирные граждане выведены, бойцы ВСУ, не пожелавшие сдаться в плен, уничтожены», — поделился своим пониманием обстановки в городе Пригожин.

«Убитыми около 500 человек. Весь город усеян трупами украинских военнослужащих. Ни о каком гуманитарном коридоре речи быть не может. Приступаем к зачистке шахт», — добавил владелец группы «Вагнер».

О взятии Соледара под контроль Евгений Пригожин сообщил еще минувшей ночью. Несмотря на это, днем Министерство обороны РФ не подтвердило эту информацию. На тот момент, по данным военного ведомства, город был блокирован подразделениями ВДВ с севера и юга, в нем шли бои.

#спецоперация на Украине #чвк вагнер
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