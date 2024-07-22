«Вызывает глубокую тревогу»: МИД ФРГ создал «кризисную группу» из-за Трампа

В Министерстве иностранных дел Германии сформировали неформальную «кризисную группу» для подготовки к сценарию с возвращением экс-президента США Дональда Трампа к власти, который долгое время считали «неправдоподобным», пишет Financial Times.

Авторы отмечают, что потенциальное избрание Трампа на пост главы государства «может иметь непредсказуемые последствия для Германии и ее места в мире» и вызывает «глубокую тревогу в Берлине». На фоне этого представители североамериканского отдела МИД, сотрудники отдела политического планирования, а также офис координатора по трансатлантическому сотрудничеству и посольство ФРГ в Вашингтоне создали «кризисную группу», которая обсудит, как стоит реагировать на победу Трампа. Указывается, что в результате решений высокопоставленных представителей новой администрации в Вашингтоне Берлин может столкнуться с началом отзыва некоторых гарантий безопасности, «которые поддерживали стабильность Европы с момента создания НАТО».

«Нам потребуются годы, чтобы приспособиться к этому посредством перевооружения, путем переоснащения наших армий», — цитирует неназванного высокопоставленного немецкого чиновника РИА Новости.

Накануне нынешний Президент США Джо Байден заявил, что снимает свою кандидатуру с предстоящих выборов главы государства, отметив, что «в интересах его партии и страны» уход в отставку станет лучшим решением. Его соперник по президентской гонке Дональд Трамп отреагировал на это событие, подчеркнув, что Байден войдет в историю как «самый худший президент» в истории Штатов.