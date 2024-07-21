Трамп о решении Байдена насчет выборов: Это худший президент в истории США

Кандидат в президенты США Дональд Трамп высказался насчет решения 46-го лидера Штатов Джо Байдена выйти из «президентской гонки».

«Президент Байден войдет в историю как "самый худший президент в истории нашей страны», - приводит комментарий Трампа РИА «Новости».

При этом Трамп заверил, что сможет быстро устранить ущерб, который нанес Штатам Байден за время, которое был президентом.

Напомним, ранее Байден заявил, что снимает свою кандидатуры на предстоящих выборах президента США. Он посчитал, что «в интересах его партии и страны» уход в отставку станет лучшим решением.

Интересно, что до этого однопартийцы (демократы) требовали от Байдена прекратить предвыборную кампанию. Давление на действующего президента началось после первых дебатов с Трампом (партия республиканцев). По мнению однопартийцев Байдена, действующий американский лидер показал себя растерянным, а также часто запинался и терял ход мысли.