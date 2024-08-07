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Выжившую в страшном пожаре под Челнами, в котором погибли ее дети, будут судить за поджог
Верховный суд Татарстана на следующей неделе начнет рассмотрение дела о поджоге дома в Тукаевском районе, погубившем семь жизней. Соответствующие материалы появились на сайте суда.
29-летнюю Ильмиру Гарданову, которая потеряла в пожаре мать, брата, мужа и детей, обвиняют в поджоге и убийстве двух или более лиц, малолетнего, находящегося в беспомощном положении, с особой жестокостью и общеопасным способом.
Напомним, 18 июня 2023 года страшная трагедия унесла жизни четверых детей и троих взрослых – они погибли на пожаре в частном доме в деревне Саитово под Набережными Челнами.
Из горящего дома тогда удалось спастись лишь 28-летней женщине, матери детей. Она рассказала сотрудникам экстренных служб, что во время пожара в доме, кроме нее, были еще трое взрослых и четверо маленьких детей.
В борьбе с огнем участвовали 43 человека и 17 единиц техники. Через час после получения сообщения о пожаре, пожарные смогли справиться с пламенем.
Как стало известно «Татар-информу», сначала было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, но потом его переквалифицировали на убийство и поджог.
«Заседание 12 июля пройдет в закрытом режиме», – уточнили в пресс-службе Верховного суда РТ.
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