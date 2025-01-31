Выжившему в Охотском море россиянину предъявили обвинение в нарушении эксплуатации судна

Следователи предъявили обвинение в нарушении правил эксплуатации маломерного судна Михаилу Пичугину, более двух месяцев дрейфовавшему на катамаране в Охотском море. Об том сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя отдела криминалистики Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР Станислава Асташенко.

По словам собеседника агентства, расследование данного уголовного дела продолжается и сейчас находится на финальной стадии.

9 августа 2024 года два брата с 15-летним ребенком, сыном одного из них, отправились на катамаране «Байкат» от мыса Перовского в Николаевском районе Хабаровского края в сторону Охи Сахалинской области через Сахалинский залив. Позже связь с ними была потеряна.

Маломерное судно обнаружили рыбаки у берегов Камчатки 14 октября. Из троих выжил только 46-летний Пичугин. Тела погибших находились там же, на катамаране.