Выжившего после двухмесячного дрейфа в Охотском море мужчину доставили в Магадан

Рыболовецкое судно, на борту которого находился мужчина, два месяца дрейфовавший в Охотском море на катамаране, прибыло в Магадан, сообщает ТАСС. По данным агентства, сейчас судно швартуется в порту.

По информации Минздрава Магаданской области, выжившего мужчину направят в местную больницу для обследования.

Два брата с 15-летним ребенком, сыном одного из них, 9 августа отправились на катамаране «Байкат» от мыса Перовского в Николаевском районе Хабаровского края в сторону Охи Сахалинской области через Сахалинский залив. Позже связь с ними была потеряна. Сегодня Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что один из пропавших выжил. Им оказался Сергей Пичугин. Мужчина находится в шоковом состоянии.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.