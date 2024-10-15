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В Охотском море нашли лодку с пропавшими два месяца назад людьми
В Охотском море обнаружена лодка с пропавшими два месяца назад людьми, выжил один человек. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
По предварительным данным надзорного ведомства, 9 августа 2024 года двое мужчин и пятнадцатилетний подросток – сын одного из них – отправились в плавание на катамаране «Байкат 470». Впоследствии связь с ними была потеряна, и их местонахождение оставалось неизвестным.
Накануне катамаран был найден в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово в Камчатском крае. В результате происшествия два человека погибли, один выжил и получает необходимую медицинскую помощь.
Обстоятельства и время гибели двоих человек пока неизвестны, расследуется уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.
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