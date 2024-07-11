Выжившего в авиакатастрофе в Татарстане прооперировали, он находится в реанимации РКБ

Единственного выжившего в крушении легкомоторного самолета вблизи Камского Устья удачно прооперировали в Республиканской клинической больнице. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

«Состояние пациента остается тяжелым. Все необходимые мероприятия по оперативным вмешательствам проведены успешно. Работает мультидисциплинарная бригада врачей», – отметили в Минздраве РТ.

Пациент сейчас находится в реанимации под круглосуточным наблюдением медиков.

Напомним, что сначала состояние пациента стабилизировали в Камско-Устьенской ЦРБ, далее вертолетом санавиации его перевезли в РКБ. Ранее «Татар-информ» подробно рассказывал, что могло стать возможной причиной крушения легкомоторного самолета.