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Выжившего в авиакатастрофе в Татарстане прооперировали, он находится в реанимации РКБ
Единственного выжившего в крушении легкомоторного самолета вблизи Камского Устья удачно прооперировали в Республиканской клинической больнице. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.
«Состояние пациента остается тяжелым. Все необходимые мероприятия по оперативным вмешательствам проведены успешно. Работает мультидисциплинарная бригада врачей», – отметили в Минздраве РТ.
Пациент сейчас находится в реанимации под круглосуточным наблюдением медиков.
Напомним, что сначала состояние пациента стабилизировали в Камско-Устьенской ЦРБ, далее вертолетом санавиации его перевезли в РКБ. Ранее «Татар-информ» подробно рассказывал, что могло стать возможной причиной крушения легкомоторного самолета.
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