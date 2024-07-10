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Вертолет санавиации с единственным выжившим в авиакатастрофе прилетел в РКБ
Состояние единственного выжившего в авиакатастрофе с легкомоторным самолетом вблизи Камского Устья удалось стабилизировать для перевозки в Казань. Об этом «Татар-информу» сообщил главный врач Камско-Устьинской центральной районной больницы Ильяс Минвалеев.
«Пострадавшего в авиакатастрофе по линии санавиации отправили в Республиканскую клиническую больницу», – уточнил главврач.
В пресс-службе Минздрава РТ сообщили, пациента доставили в травмцентр РКБ. Его состояние медики РКБ оценивают как тяжелое. В данный момент проводятся оперативные вмешательства. Оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Напомним, что три человека, находившиеся в самолете, погибли на месте. В пресс-службе Минздрава РТ агентству рассказали, что единственный выживший находится в тяжелом состоянии, у него многочисленные переломы.
«Татар-информ» сообщал, что сегодня утром поступило экстренное сообщение о крушении легкомоторного самолета в Камско-Устьинском районе Татарстана. Воздушное судно совершило жесткую посадку, после чего загорелось.
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