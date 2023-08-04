Выходные в Татарстане начнутся с тумана и грозы с сильным порывистым ветром

В субботу, 5 августа, в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Ночью и утром местами на республику опустится туман. Днем и вечером прогнозируются грозы с кратковременными усилениями ветра 15-20 м/с, предупреждает Гидрометцентр РТ.

При этом сохранится жаркая погода. Так, в Казани завтра воздух прогреется до 30-32 градусов, в целом по Татарстану – до 28-33 градусов.

В воскресенье, 6 августа, жара сохранится на таком же уровне, но осадков уже не ожидается, а скорость ветра не превысит 4-9 м/с.

Напомним, по данным федерального Гидрометцентра, август окажется аномально теплым не только для Татарстана – норма будет превышена практически во всех регионах страны. Ученый КФУ, объясняя причины аномально жаркой погоды, отмечал, что Татарстан находится на гребне антициклона, подробнее – по ссылке.