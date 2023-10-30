Выходец из Татарстана назначен главой Миндортранса Смоленской области

Салават Усманов

Фото: tatarstan.ru

Министром транспорта и дорожного хозяйства Смоленской области стал выходец из Татарстана Салават Усманов. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

Салават Фаридович Усманов родился в Казани. Он окончил КНИТУ-КАИ имени А. Н. Туполева по специальности «инженер безопасности жизнедеятельности в техносфере» в 2009 году.

С 2010 по 2017 год работал на Казанькомпрессормаше, с 2012 года отвечая за охрану труда на предприятии (сначала как начальник отдела, потом — как руководитель соответствующей службы).

С 2018 года работал в Нурлатском районе Татарстана. Вначале занял пост начальника общего отдела исполкома района, в том же году стал управляющим делами. В 2021-м перешел на должность заместителя руководителя исполкома по инфраструктурному развитию.

В мае этого года руководитель Салавата Усманова — глава Нурлатского района Алмаз Ахметшин перешел на должность вице-губернатора Смоленской области.

В сентябре Президент РФ Владимир Путин призвал поддерживать развитие Смоленской области как «западного форпоста» России.