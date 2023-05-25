Глава Нурлатского района переходит на должность вице-губернатора Смоленской области

Алмаз Ахметшин

Фото: «Нурлат-информ»

Глава Нурлатского района Татарстана Алмаз Ахметшин переходит на должность вице-губернатора Смоленской области. Решение единогласно согласовано на 47-м заседании Смоленской областной Думы.

«О согласовании назначения Ахметшина Алмаза Салимовича на должность заместителя Губернатора Смоленской области», — говорится на сайте Думы.

Как сообщают смоленские СМИ, в новой должности Ахметшин начнет курировать сферы строительства, ЖКХ, транспорта энергетики и тарифной политики, стройнадзора и культурного наследия.

Алмаз Ахметшин родился 11 марта 1967 года в с. Бикулово Нурлатского района ТАССР.

С В 2008 по 2010 годы возглавлял департамент охраны окружающей среды Минэкологии Татарстана, был заместителем министра по инвестиционно-инновационной деятельности.

С 2010 по 2016 год занимал должность замглавы Минстроя РТ.

Ахметшин возглавляет Нурлатский район с 2018 года.