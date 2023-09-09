Путин призвал поддерживать развитие Смоленской области как «западного форпоста» России

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Смоленская область должна быть «привлекательным форпостом» России на западном направлении, поэтому работа по ее всестороннему развитию должна продолжаться. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на совещании по положению дел в регионе, передает ТАСС.

«Все вместе мы должны сделать гораздо больше, чем сделано до сих пор, тем более что Смоленск — это наш западный форпост. <…> нужно, чтобы эти ворота в Россию, передовая с западной стороны территория, была в должном состоянии, чтобы это был хороший, привлекательный форпост России с Запада», — подчеркнул глава государства.

Вместе с тем Путин констатировал, что на Смоленщине накопилось «немало проблем», и отметил необходимость в первую очередь решать обсуждавшиеся на совещании, в котором принял участие врио губернатора Василий Анохин, проблемы экономики и социальной сферы.

В связи с этим Президент попросил подготовить по итогам беседы проекты поручений. «Ничего не должно быть отложено на второй, третий план, куда-то под сукно», — уточнил он.

Upd. (20.05): Путин также поздравил всех жителей региона с 80-летием освобождения Смоленщины от нацистских оккупантов, а также с 1160-летием Смоленска, назвав его «щитом России». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В этом контексте Президент РФ вспомнил об уроженцах области, которые участвуют в специальной военной операции, проявляя, по его словам, «настоящую отвагу и доблесть».

В ходе Великой Отечественной войны Смоленская область оказалась оккупирована немецкими войсками к концу июля 1941 года. Ее территория была освобождена в ходе Смоленской операции, которая проходила с 7 августа по 2 октября 1943 года.