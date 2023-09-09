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Путин призвал поддерживать развитие Смоленской области как «западного форпоста» России
Смоленская область должна быть «привлекательным форпостом» России на западном направлении, поэтому работа по ее всестороннему развитию должна продолжаться. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на совещании по положению дел в регионе, передает ТАСС.
«Все вместе мы должны сделать гораздо больше, чем сделано до сих пор, тем более что Смоленск — это наш западный форпост. <…> нужно, чтобы эти ворота в Россию, передовая с западной стороны территория, была в должном состоянии, чтобы это был хороший, привлекательный форпост России с Запада», — подчеркнул глава государства.
Вместе с тем Путин констатировал, что на Смоленщине накопилось «немало проблем», и отметил необходимость в первую очередь решать обсуждавшиеся на совещании, в котором принял участие врио губернатора Василий Анохин, проблемы экономики и социальной сферы.
В связи с этим Президент попросил подготовить по итогам беседы проекты поручений. «Ничего не должно быть отложено на второй, третий план, куда-то под сукно», — уточнил он.
Upd. (20.05): Путин также поздравил всех жителей региона с 80-летием освобождения Смоленщины от нацистских оккупантов, а также с 1160-летием Смоленска, назвав его «щитом России». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В этом контексте Президент РФ вспомнил об уроженцах области, которые участвуют в специальной военной операции, проявляя, по его словам, «настоящую отвагу и доблесть».
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