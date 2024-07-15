Поля земляники и редкие растения: в 2 километрах от «Казаньоргсинтеза» открыли экотропу

Прошлое «лесной дачи»: землянки для военнопленных и маевки революционеров

Субботним утром журналисты, блогеры и экологи собрались на открытие интерактивной экотропы вблизи озера Глубокое на территории лесопарка «Лебяжье». Новый маршрут появился в 18 километрах от центра Казани, он начинается в двух километрах от «Казаньоргсинтеза».

Тропа в Казани стала новой точкой на карте проекта «Экотропы СИБУРа». Ранее в рамках него пешеходные маршруты на природных территориях появились в Тобольске (Тюменская область) и Свободном (Амурская область). Казанский трек для натуралистов станет частью большого республиканского туристического маршрута «Волжская тропа» протяженностью в 350 километров, который проходит вдоль правого берега Волги в Татарстане.

В начале маршрута установлена узнаваемая стела, приглашающая вступить на «Волжскую тропу». Об исторических корнях этой территории первопроходцам маршрута рассказал Дмитрий Иванов, заместитель директора по научной работе Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ. По его словам, еще в XIX веке власти понимали, что этот лес выполняет функцию «легких» города, но сохранить его решили не только в силу экологических причин, но и как место отдыха горожан.

«Обратите внимание, – указал рукой Иванов. – Слева не обычная яма, здесь в 1914-1918 годах располагались поселения или землянки военнопленных [первой мировой], которые строили железную дорогу».

В период октябрьской революции этот участок леса облюбовали организаторы собраний (маевок) рабочих – он хорошо укрывал противников царского режима от жандармов. В конце 20-х годов эту территорию окрестили казанской лесной дачей – она стала любимым местом отдыха казанцев: сюда ходили за грибами и ягодами.

Первопроходцы экотропы подошли к первому информационному стенду. Тропа складывается из сети пеших летом, а зимой – лыжных маршрутов протяженностью от 2,5 до 5 км. Они рассчитаны на семьи с детьми, молодые пары, компаний друзей и туристов. На всех маршрутах размещены указатели желтого цвета, которые формируют коридор для юных и опытных натуралистов.

Сейчас на экотропе действует только один трек – «Маршрут Лисы». Он занимает 2,5 километра, и рассчитан на 40-минутную прогулку. Его задача – научить исследовать лес и его обитателей. Позднее к нему присоединится «Маршрут Ежа» (3,7 километра), он раскроет ценность природы для человека. «Маршрут Зяблика» (5,5 км), покажет, как человек взаимодействует с окружающим миром.

«Маршрут Лисы» проходит по плотному лесу, – рассказала Дарья Климова, директор бюро «Архитектурный десант». – Он представлен шестью станциями – это просветительские объекты, которые расскажут про экосистему леса.

Например, первая станция называется «Территория леса». Здесь самые юные посетители тропы узнают, какие животные обитают в лесу – здесь размещены узнаваемые деревянные макеты бобра, лисы и зайца. На станции «По следам животных» можно изучить следы, которые оставляют дикие звери и задуматься над тем, какой след на нем оставишь ты сам. На других станциях слышны голоса птиц и можно осмотреть город насекомых.

Перезагрузка вольера для шашлычников

Символично, что экотропа открылась в день запуска «Казаньоргсинтеза». В день рождения именинники обычно обращают внимание на самое главное, не размениваясь на мелочи. Исходя из этого правила, КОС намекает, что экологическая безопасность у предприятия в приоритете. И, наперекор общему правилу, сам дарит подарки себе и всему городу.

«Сегодня у нас день рождения, предприятию 13 июля исполнилось 66 лет со дня запуска строительства, и 61 год с момента получения первой продукции, – рассказал участникам похода генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин. – Мы в этот день открываем нашу экотропу. Сегодня вы убедитесь, что предприятие и природа могут сосуществовать. Мы всего в двух километрах от «Казаньоргсинтеза», а здесь растет четверть всех растений, представленных в Татарстане, часть из них краснокнижные, и на них не оказывается негативное воздействие».

Сафин вспомнил, как 23 июня был на Сабантуе, который в этом году прошел на территории лесопарка Лебяжье. «Мы были в полутора километрах отсюда и обратили внимание на то, что здесь растет земляника. Много людей разбрелись по лесу, и начали ее собирать. Я тоже не устоял, – признался гендиректор КОСа. – Ягода вкусная, полезная».

Ягод земляники участники тропы не встретили – зато здесь исправно растет костяника, встречаются кусты малины и другие лесные ягоды. В траве снуют туда-сюда ящерицы, а над головой неспешно планируют канюки.

Открытию тропы предшествовали исследования, которые с мая по сентябрь 2023 года на территории лесопарка «Лебяжье» провели ученые Академии наук РТ и Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника. Они тщательно изучили северную часть тропы, граничащей с «Казаньоргсинтезом», и обнаружили 800 видов представителей фауны и флоры, из них более 70 растений, животных и птиц занесены в Красную книгу Татарстана.

Поражает общее природное разнообразие на осмотренной территории площадью 100 га. Здесь обнаружены 383 растения – 23,8% от всей флоры Татарстана, а также 170 видов грибов, 210 видов птиц из 17 отрядов, а также 5 редких и исчезающих видов животных. Исследователи пришли к выводу, что средний возраст деревьев на территории тропы составляет от 80 до 120 лет. В лесном массиве отмечены несколько видов растений, которые служат индикаторами чистоты воздуха. Среди них мох – неккера перистая, наличие которой показывает низкий уровень загрязнения атмосферы. Этот крупный беловато-зеленый блестящий мох занесен в Красные книги ряда регионов России, включая Татарстан. Чтобы сберечь вблизи Казани экоразнообразие и краснокнижные виды, организаторы не рекомендуют сходить с тропы.

«Лебяжье мы чаще ассоциируем с цепью озер, со знакомым местом с дымом от мангалов или площадкой для проведения различных мероприятий. Для нас, жителей города, наступила новая веха в развитии этой территории, – отметил Владимир Жаворонков, глава Кировского и Московского районов Казани. – В этом направлении мы раньше не смотрели, и сегодня этот недостаток искореняется, и делается это очень мягко. Здесь не строятся базы отдыха, население погружается в таинство природы, которыми мы обладаем».

Открытие тропы СИБУРом Жаворонков сравнил с подвигом с точки зрения влияния на детей. «Мы очень надеемся, что основной аудиторией тропы будут дети, они увидят все, что видим сегодня мы, сделают задел не только для себя, но и втянут в это родителей» – заключил он.

«Мы проехали три минуты от завода и попали в тихое пространство»

На этой неделе открылся обновленный маршрут экотропы СИБУРа в Тобольске «Образ сибирской тайги». Его первыми посетителя стали воспитанники Тобольского социально-реабилитационного центра. На открытие тропы в Казань прилетела Елена Попова, старший научный сотрудник химико-экологической лаборатории Тобольской комплексно-научной станции Уральского отделения РАН. Она рассказала, как в 2015 году идея создания экотропы в Тобольске воплотилась в реальность. За 9 лет были проведены более 300 экскурсий, а всего по тропе прошло более 5000 человек.

«Каждый год мы обновляем нашу экотропу, расширяем маршруты, – отметила Попова. – Например, маршрут “Образ Сибирской тайги” рассказывает о животном мире, о земноводных, о пресмыкающихся рептилиях, птицах нашего края. Второй маршрут – “Лес и здоровье”, здесь упор на виды-биоиндикаторы, на то, чем дышит лес, здоров ли он. Третий маршрут – это “Жемчужина Тобольской флоры”, на нем мы рассказываем о лекарственных и ядовитых растениях».

Обойдя все станции казанского «маршрута лисы», Александр Соловьянов, научный руководитель Федерации Светского института охраны окружающей среды, экотропу одобрил. «Нужно заниматься просвещением населения, чтобы народ понимал, что такое природа, которая нас окружает, и насколько с ней надо аккуратно обращаться. Причем желательно, чтобы в первую очередь на этой тропе были не взрослые люди, а именно дети детсадовского и школьного возраста. Если их уже на этом этапе обучать, вырастет поколение людей с экологоориентированным сознанием».

Ученый посоветовал очистить дорожку, по которой будут ходить посетители тропы, чтобы не топтать растения и не ломать ветки. А на некоторых предложил установить ограждения, чтобы у посетителей не возникало соблазна углубиться в участок леса, где произрастают ценные растения. «Важно подчеркнуть, что тропа проходит рядом с промышленным предприятием и здесь сохранился [богатый природный мир], и его надо приумножать».

«Мы с вами находимся в особо охраняемой труднодоступной территории, которая относится к ОПТ “Лебяжье”, здесь бы хотелось сохранить максимальную аутентичность и нетронутость этого места», – объяснила невмешательство в природный вид экотропы Айгуль Латыпова, директор Дирекции парков и скверов в городе Казани.

«Как человек, который родился в городе Казани, работает и все свое время проводит в городе, я чувствую необходимость в маршруте с недалеким выездом на природу для того, чтобы отдохнуть, перезагрузиться, потому что в городе мы подвержены различным шумам и негативным воздействиям, – добавила Латыпова. – Вот мы с вами проехали 3-4 минуты пути от завода и попали в тихое пространство. Ценность этого места в том, чтобы психически отдохнуть после рабочего дня».

«В Подмосковье за 50 лет пропал можжевельник – один из индикаторов качества воздуха. Здесь мы такого не наблюдаем»

Одно из самых старых деревьев лесопарка, 143-летняя сосна, видела землянки, в которых жили пленные, строившие железную дорогу. Стоя возле внушительного по толщине дерева, Алексей Павлов, кандидат биологических наук, объяснял, как проявляется негативное влияние на флору и фауну. «У животных и растений проявляется асимметричность в расположении элементов на теле или на листьях. Здесь мы исследовали птиц, лягушек, растения и этих отклонений не заметили», – рассказал он корреспонденту «Татар-информа».

Алексей Книжников, эксперт фонда «Природа и люди» по экологической ответственности бизнеса, член Совета Российского союза промышленников и предпринимателей по нефинансовой отчетности, ESG индексам и рейтингам устойчивого развития, заметил, что на фоне многих крупных компаний СИБУР выделяется тем, что запускает поддержку экологических уроков. «По состоянию окружающей среды всегда видно, как человек воздействует на природу. Когда растения, грибы и животные вблизи крупных предприятий чувствуют себя хорошо, то можно уверенно говорить, что на производстве строго следят за соблюдением экологических норм. Новая экотропа – это не только востребованный просветительский и туристический объект, но и наглядная демонстрация результатов работы компании по снижению экологической нагрузки», – подчеркнул он.

Не все соседствующие с промышленными предприятиями территории смогли сохранить природное богатство. В пример Книжников привел Москву. «Я прожил в столице всю жизнь, и стал свидетелем колоссального воздействия Москвы на атмосферу, это привело к тому, что в ближнем Подмосковье полностью пропал можжевельник, как один из видов индикаторов качества воздуха, – посетовал он. – Деградация произошла за 50 лет. К счастью, здесь мы такого не наблюдаем и, надеюсь, не будем наблюдать, потому что технологии позволяют добиваться все большего снижения выбросов. Старт нашей тропы – это запуск процесса регистрации здоровых систем в этом природном парке».

Движение к открытию экотропы началось ровно два года назад. «Казаньоргсинтез» инициировал разработку серии природных маршрутов, обратившись в мэрию Казани, в Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана, и в другие организации и ведомства. «Предприятие запустило этот проект, а мы предложили к нему подключить наших ученых из Академии наук, которые как раз и занимались исследованием этой территории, – рассказала корреспонденту «Татар-информа» Ольга Манидичева, заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ. – В любом проекте научные составляющие изучения являются основополагающими. И по количеству видов растений и животных, по видам биоиндикаторов и биоразнообразию это уникальная территория».

«СИБУР – это одна из компаний, которые проявляют экологическую инициативу. Другим крупным промышленным предприятиям Татарстана это послужит достойным примером, – высказался Булат Ахмадиев, заместитель руководителя Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора по Татарстану. – Хотелось бы сказать огромные слова благодарности "Казаньоргсинтезу", мэрии Казани за большой вклад в развитие нашего города, за развитие экологической безопасности».

Экотропа открыта для свободного посещения. Жители и гости города могут попасть на стартовую точку экотропы, дойдя до нее по лесной дороге со стороны озера Глубокое. В будущем все желающие смогут начать движение по маршруту со стороны улицы Васильченко, здесь планируется создать остановочную инфраструктуру и пешеходный переход.