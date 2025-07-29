Цифровой детокс на природе: как организована новая экотропа в лесопарке «Лебяжье»

Ровно год назад, летом 2024 года в двух километрах от завода «Казаньоргсинтез» открылась экотропа с краснокнижными растениями, первый маршрут назвали в честь местного жителя – лисы. Год спустя здесь открылся новый экопуть – «Маршрут Ежа». О чем этот экомаршрут и чем он будет интересен жителям Казани и туристам – в материале «Татар-информа».





«Маршрут Лисы» дополнила «Экотропа Ежа»

Открытие нового интерактивного маршрута, который получил название в честь местного жителя – ежа, состоялось рядом с озером Глубокое в северной части лесопарка «Лебяжье». Лес находится в 18 километрах от центра Казани и начинается всего в двух километрах от «Казаньоргсинтеза». Это новая локация в рамках проекта «Экотропы СИБУРа» и Волжской тропы.

«Маршрут Ежа» организован так, что задействованы различные органы чувств человека: зрение, осязание, слух, вкус и обоняние.

Ученые Академии наук РТ проводили масштабные исследования этого лесного массива еще в 2023 году. В них также участвовали ученые КФУ и Волжско-Камского биосферного заповедника. Исследования проводились комплексно – по всем обитателям живой природы.

«Это и растения – древесные, кустарниковые, травянистые, – и животный мир, насекомые. Отдельно исследовались водные объекты – это Большое и Малое Глубокие озера. Особое внимание мы уделяли организмам – индикаторам частоты воздуха, это мхи, лишайники, грибы», – рассказал о научных работах на экотропе учебный Академии наук РТ, замдиректора Института по научной работе в области экологии, заведующий лабораторией биогеохимии, кандидат биологических наук Дмитрий Иванов.

Флора экотропы

На экотропе можно встретить 300 различных видов растений. Среди главных представителей флоры – папоротник, орляк обыкновенный, бересклет бородавчатый.

Деревьев здесь также предостаточно: клены, сосны, липы, орешники, елки, дубы. Экотропа изобилует и ягодами – есть малина и ирга. Так что практически большая часть экотропы – это станция «вкуса».

«Важно знать, что здесь есть и ядовитые ягоды, поэтому надо быть аккуратнее», – отметил экскурсовод.

Здесь также можно найти и более 160 видов грибов.

Животный мир

В лесу живет 24 вида млекопитающих. Самый крупный зверь – лось. Самый крупный хищник – лиса. По словам преподавателя химии и биологии, экскурсовода Нафиса Мухаметгалиева, одним из крупных млекопитающих леса считается заяц.

На станции «слуха» можно послушать пение птиц, если подойти к специальному прибору. Орнитолог, натуралист и студентка 3 курса Института экологии, биотехнологии и природопользования КФУ София Хохлачева поведала, что в здешних местах можно встретить буроголовых гаичек, уральских неясытей, ушастых сов, мухоловок-пеструшек, горихвосток.

«Сейчас конец июля – начало августа, и это время непродуктивное с точки зрения орнитологии, потому что птицы замолкают, птицы начинают вести себя очень тихо, у них такой перерыв между сезоном гнездования и периодом миграции, и мало кто поет, и мало кто издает позывки. Горихвостки любят светлые леса, как этот, например», – говорила она.

Хохлачева отметила и то, что среди леса можно увидеть маленьких совят. К ним лучше не подходить, так как это может привлечь хищников к гнездам.

Медитативные свойства экотропы

Одна из станций-чувств экотропы – осязание, или «босоногая тропа». На ней можно пройтись по камням, натуральному лесному дереву босиком, где могут попасться опавшие листья, еловые иголки и трава, что усилит тактильные ощущения.

Есть еще две станции – «Смени угол обзора» и «Площадка тихого отдыха». На первой можно прилечь на деревянную поверхность и отдохнуть, устремив взгляд в небо и кроны деревьев. На второй станции просто посидеть и помедитировать.

«В Японии есть целый термин – синрин-йоку, обозначающий искусство гулять в лесу. Здесь маршрут на несколько километров тоже позволит нам помедитировать и поразмышлять», – сказал глава администрации Кировского и Московского районов Казани Владимир Жаворонков.

Маршрут пахнет чабрецом, зверобоем и полынью

Нафис Мухаметгалиев считает, что буквально весь маршрут можно отнести к обонянию. Ведь в лесу повсюду встречаются самые разные запахи – трав, цветов, деревьев.

К открытию второго маршрута экотропы архитектор-урбанист, менеджер по брендингу СИБУРа Вероника Ямилова создала специальный аромат, который пополнил библиотеку запахов «Казаньоргсинтеза». «Так пахнет Казань» – с запахом ванили и выпечки, «Аромат экотропы» – луговые травы, «Волжская тропа» – запах леса, «Завод пиролиза «Казаньоргсинтеза» – тягучий парафин, «Пиролизная смола «Казаньоргсинтеза» – березовый деготь.

В аромате экотропы «Маршрут Ежа» она собрала запахи нагретых луговых трав: чабреца, зверобоя и полыни. Композиция включает аромат смолы сосновых веток и сухих цветов.

Время для цифрового детокса

Экотропа «Маршрут Ежа» – один из инструментов обучения для детей, а для взрослых – возможность провести цифровой детокс и время без интернета, отметил Жаворонков.

«Эта тропа, безусловно, обучающая. Для нас было критически важно, чтобы детишки видели папоротник, лесную малину не на страницах учебника биологии, а в самом деле. Маршрут, который компания СИБУР сделала в прошлом году – «Маршрут Лисы», – дети из близлежащих школ прошли именно в рамках обучения. И это не экскурсии, а постижение флоры и фауны воочию. Вообще любая такого рода активность – это своего рода модное сегодня слово «детокс». Когда мы с вами гуляем 2-3 километра, а здесь еще не работает мобильная связь, – это классная борьба со стрессом. Это семейное времяпрепровождение, возможность посмотреть на лес, послушать пение птиц», – поделится своими впечатлениями глава районов.

Будут и новые тропы

С момента открытия в 2024 году экотропы по ее первому маршруту в рамках уроков под открытым небом прошли более 500 казанских школьников. Таким образом, тропа стала образовательным и экопросветительским инструментом, отметил генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин.

«Мы в прошлом году запустили экотропу «Маршрут Лисы», сейчас открыли второй маршрут – «Маршрут Ежа». И дальше будет продолжение – изучение более глубокого леса, практически до берега озера. СИБУР в лице «Казаньоргсинтеза» остается надежным партнером для того, чтобы мы больше узнавали природные территории и открывали их для себя», – подчеркнул он.