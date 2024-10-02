Вывел 16 человек из окружения: военные курсы помогли бойцу из Казани спасти солдат

Участник спецоперации из Казани с позывным Молния совершил подвиг. Он в одиночку зашел в лесопосадку, где в окружении находились 16 российских солдат, и вывел бойцов без единой царапины. Обойти ловушки противника боец смог благодаря боевым курсам.

Подготовку Молния прошел под Казанью, где инструкторы обучали его военному мастерству и тактической медицине. Все наставники имели боевой опыт в зоне проведения специальной военной операции.

Молния и сам считает, что успешно провел операцию благодаря курсам: его научили, как быть незаметным для противника и обходить ловушки.

Сам он родом из Азербайджана. О курсах узнал на полигоне военной подготовки под Казанью. Туда он попал после подписания контракта.

«Их отсюда (из зоны СВО — прим. Т-и) могу поблагодарить. Рафа, Счастливчик, Зверь – очень хорошие люди. Они тоже всю войну прошли, у них свои ранения. Они учили, как ночные операции проводить, как надо выходить, как обороняться. Всему этому нас учили. И слабые становились сильными», — сказал Молния.

Боец: «Никто не рисковал зайти в эту лесопосадку, пацанов вывести, твой брат зашел», — Молния по телефону рассказывает близкому человеку о своих действиях.

«Наставник Рафа обучал, как стрелять, откуда, с какой позиции, чтобы не получить ранение. Почему я записался? Я смотрел, что они (враги — прим. Т-и) творили. Это не по-человечески. Мы за правду стоим. А они за что стоят, я до сих пор понять не могу», — объяснил свое решение принять участие в спецоперации казанец.

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