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Общество 28 октября 2024 13:53

Выставку «Наследие саммита БРИКС» организуют на ПМЭФ-2025

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Выставку под названием «Наследие саммита БРИКС», на которой будут представлены разработки Республики Татарстана, планируется организовать в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в следующем году. Об этом сообщает пресс-служба Росконгресса.

«Важной частью работы саммита стала программа культурных мероприятий для участников, которая познакомила делегатов с культурой и обычаями России и национальным колоритом Республики Татарстан. <…> Одной из доминант выставочной программы стала выставка "Сделано в Казани", в рамках которой участники смогли познакомиться с техникой и технологическими разработками, созданными в республике. Успех выставки послужил основанием для ее продолжения "на полях" Петербургского международного экономического форума в будущем году», – сказано в сообщении.

Саммит БРИКС проходил с 22 по 24 октября в Казани. Участие в нем приняли делегации более чем 30 стран.

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