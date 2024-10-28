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Выставку «Наследие саммита БРИКС» организуют на ПМЭФ-2025
Выставку под названием «Наследие саммита БРИКС», на которой будут представлены разработки Республики Татарстана, планируется организовать в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в следующем году. Об этом сообщает пресс-служба Росконгресса.
«Важной частью работы саммита стала программа культурных мероприятий для участников, которая познакомила делегатов с культурой и обычаями России и национальным колоритом Республики Татарстан. <…> Одной из доминант выставочной программы стала выставка "Сделано в Казани", в рамках которой участники смогли познакомиться с техникой и технологическими разработками, созданными в республике. Успех выставки послужил основанием для ее продолжения "на полях" Петербургского международного экономического форума в будущем году», – сказано в сообщении.
Саммит БРИКС проходил с 22 по 24 октября в Казани. Участие в нем приняли делегации более чем 30 стран.
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