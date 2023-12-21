Выставка изо льда, «Лесная сказка» и бэмби: названы районы Татарстана для отдыха с детьми

Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов на пресс-конференции в «Татар-информе» назвал наиболее привлекательные районы Татарстана, куда стоит отправиться на новогодние каникулы. Зимой посетителей будут принимать основные туристские центры республики: Мамадыш, Кукмор, Чистополь, Менделеевск и другие.

Одним из самых популярных мест для путешествий традиционно является Зеленодольский район и расположенный на его территории Раифский Богородицкий мужской монастырь. Ориентировочно с 14 января будет проводиться традиционная выставка ледяных фигур под открытым небом под названием «Свет и лед», которая в прошлом году собрала рекордное количество участников.

«Все новогодние праздники, Рождество и Крещение можно туда приезжать, а с 14 января можно будет полюбоваться и ледяными фигурами», — заметил спикер.

Еще один этнографический комплекс, который находится в Зеленодольском районе по пути в Свияжск, — это «Татар Авылы». В период новогодних праздников он будет работать в плановом режиме с 30 декабря по 8 января, гостям предлагается участие в специальной программе «Новогодний Сабантуй 2024».

«Каждый год этот комплекс развивается, появляются новые объекты. И все зимние каникулы в нем будет работать интерактивная программа. Программа включает знакомство с главными национальными героями праздника — Дедом Морозом (Кыш Бабаем), лесным духом Шурале и красавицей Гульчачак. Приезжайте туда семьей, там национальная кухня, хорошие интерактивные программы», — рассказал глава госкомитета.

Очередная точка притяжения для семей с детьми — это Арский район. Здесь на территории интерактивного парка «Лес Чудес» располагается «Резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы». Сказочную локацию можно посетить уже сейчас и вплоть до 25 января 2024 года.

«Появляются красивые входные группы, точки питания. Кроме того, здесь можно посетить музей Тукая, который располагается в селе Новый Кырлай», — отметил Иванов.

На территории парка «Лес чудес» также работает игровая площадка с круглогодичной горкой высотой 8 метров, которая появилась благодаря гранту в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» (национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина).

«Это локации, которые у всех на слуху. Но в Татарстане появились еще несколько мест, куда можно путешествовать с абсолютным комфортом. Например, в Лаишевский район», — добавил спикер.

Здесь можно прогуляться по недавно благоустроенной территории кинопоселка Семрук и посетить обновленную экспозицию в музее имени Державина. Музейные объекты Лаишева начнут работу с 2 января.

«Это высочайшего уровня музей, который собрал в себя всю историю Лаишевского края. Современный, с хорошей экспозицией», — уточнил председатель Госкомитета по туризму.

С 3 января гостей ждет Тетюшский район. Во всех музеях города Тетюши запланированы интерактивные программы и мастер-классы, в том числе гастрономические в Музее истории рыболовства. В усадьбе Молоствовых пройдет экскурсионная программа «Зимние таинства в дворянской усадьбе — Прогулки сквозь столетие».

При поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова в Лаишевском и Тетюшском районах установлена пешеходная туристская навигация: карты, указатели, пюпитры с информацией об объектах. Навигация поможет совершить комфортное путешествие по этим районам, познакомиться со всеми достопримечательностями.

Пятого января в Кукморе пройдет традиционный фестиваль-ярмарка «Кукморские валенки», в рамках которого все желающие своими руками под руководством мастеров могут создать изделия из войлока, принять участие в различных зимних забавах — конкурсах, мастер-классах, соревнованиях. Особой изюминкой является костюмированное шоу жителей города.

«Я, честно сказать, сам пользуюсь валенками. И не только на даче, но и в городе, когда холодно и когда нужно держать ноги в тепле», — поделился личным опытом глава ведомства.

Десятого февраля в Мамадыше пройдет традиционный фестиваль Sunny Fest, который в прошлом году собрал больше 10 тыс. зрителей. Чистопольский государственный музей-заповедник приглашает на новогодний бал-маскарад в усадьбе купца А. А. Подуруева с 20 декабря по 14 января — для детей проводится камерная театрализованная программа «Елка у купцов Подуруевых». Дети окунутся в праздничную атмосферу приключений, поучаствуют в новогодней лотерее и конкурсе на лучший карнавальный костюм.

В 49 километрах к востоку от Рыбной Слободы, глубоко в лесу, располагается экопарк «Дикая ферма». Здесь посетители могут познакомиться с местными обитателями — редкими для Татарстана пятнистыми оленями и маралами. В экопарке в прекрасных условиях, максимально приближенных к естественной среде обитания, проживают более 80 маралов и свыше 120 пятнистых оленей.

«Для детей это просто фантастическое место, они с таким удовольствием видят этих бэмби и кормят их овощами», — посоветовал глава туристического ведомства.

С открытием трассы М12 «Восток» в Татарстане ожидается увеличение потока туристов, путешествующих на автомобилях, со стороны Москвы, Владимирской и Нижегородской областей. В Менделеевске открылась новая гостиница «Тулпар», в которой гости могут остановиться, чтобы совершить путешествие по Менделеевскому району с богатейшей историей и живописной природой.

«Гостиница расположена в особняке, очень модный дизайн, комфортные номера, уровня четыре звезды. Чтобы окунуться в новогоднюю атмосферу, можно прогуляться по центру города и в парке „Ушковские острова“, доехать до села Ижевка, набрать в источнике нашу минеральную воду „Шифалы су“», — перечислил Сергей Иванов.

Президент РФ Владимир Путин прежде отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — убежден он.