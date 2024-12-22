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СВО 22 декабря 2024 13:00

Жены бойцов СВО из Высокогорского района РТ открыли цех по производству сухих супов

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Жены бойцов СВО из Высокогорского района РТ открыли цех по производству сухих супов
Фото предоставлено Алиной Камалиевой

Жены бойцов СВО Высокогорского района РТ начали сами делать сухие супы и отправлять их на фронт. Для этого нужно было помещение, и они обратились в администрацию района, где им сразу пошли на встречу. Так, в третьей школе и заработал цех «Биектау ашлары».

Ляйсан и Регина давние подруги. Объединяет их и то, что их мужья на передовой. Как любящие жены в первую очередь заботятся об их питании. Порадовать домашними блюдами мечтали давно. Сначала изучили опыт волонтеров с соседних районов и отправили пробную партию.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

«Вот в прошлый раз мы с Ляйсан отправили своим мужьям на пробу борщ. У меня муж очень любит борщ. Спросила — вкусно? Сказал, что очень вкусно, но очень мало отправили», — поделилась жена бойца СВО Регина Губайдуллина.

Ляйсан Зайдуллова подтверждает, что их супы очень понравились на фронте.

«Ребята сказали, как будто приготовили дома, попросили еще. И после таких слов мы загорелись этой идеей», — отметила женщина.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

Ляйсан и Регина решили помогать не только своим мужьям. Помещение им выделили в школе, а чтобы его оснастить, провели ярмарку «Помоги нашему солдату. Помоги нашему отцу». На собранные средства приобрели и передала цеху сушилку для овощей, автоклавы, вакууматоры и газовые баллоны.

«И Александр Васильевич, огромное ему спасибо, поддержал эту идею. Также хотела бы поблагодарить родителей, участников в третьей школе за помощь приобретения сушильных аппаратов и автоклавов», — поблагодарила Ляйсан Зайдуллова.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

Директор ВСОШ №3 Александр Шеваловский отметил, что на сегодняшний день несколько партий уже отправлены на фронт.

«Наши родители, мужья, солдаты, которые нас защищают, только благодарны своим женам, которые обеспечивают их такими кулинарными изысками», — поделился он.

Руководитель учреждения добавил, что на сегодняшний день 18 отцов находятся на передовой.

«Мы внимательно следим за нашими детьми, они теперь не только их, они теперь и наши. Всячески помогаем их, оберегаем, подсказываем им. Ну и соответственно мы работаем с их мамами, рука об руку готовим эти сухие пайки», — отметил он.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

В этом же цеху готовят не только сухие супы для отправки в СВО, но и каши — гречку с мясом, а также тушеную картошку с курицей.

Команда волонтеров работает посменно, каждый приходит, когда удобно. Помогают им жители района: привозят домашнюю лапшу, продукты и помогли закупить дополнительные сушилки. Овощи все привозят уже в вареном виде. Это ускоряет процесс готовки. Здесь только остается прокрутить все через мясорубку и разложить все по сушильным аппаратам. Сушильные аппараты в каждой семье по две штуки. Объем большой, сушат в том числе и дома.

«Наших ребят очень много на фронте и все нуждаются в нашей поддержке, теплой и вкусной еде. Хотелось бы побольше помещение и побольше рук», — сказала жена бойца СВО Ляйсан Зайдуллова.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

Елена Адаева, в свою очередь, рассказала, как заварить суп.

«Мы сейчас открываем вакуумный пакет, где уже есть порция борща. Вот так ребята, скорее всего, высыпают это все дело», — поделилась она.

Суп готовится очень просто. Заливается кипятком и настаивается 5-10 минут и все. Домашняя горячая еда, приготовленная с любовью уже готова.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

«Мы очень хотим, чтобы наши бойцы не нуждались в горячей еде. Поэтому, мы по максимуму стараемся собрать, с очередным гуманитарным грузом отправить им вот эти сухие супы, чтобы они могли ощутить уют и тепло от нас», — рассказала Зиля Амирова.

Волонтеры к очередной отправке гуманитарного груза хотят приготовить больше 500 порций разных видов сухих супов. На каждом пакете надпись — «Биектау ашлары». Такой привет всем солдатам из Высокогорского района.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

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Фото предоставлено Алиной Камалиевой

Материал подготовлен при участии Алины Камалиевой

#гуманитарная помощь
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