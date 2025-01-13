Выросло число смертельных аварий на дорогах Татарстана

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

С начала года на дорогах Татарстана погибли 14 человек. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной состоянию аварийности на дорогах республики, рассказал начальник Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Рустем Гарипов.

«За первые числа января на дорогах республики погибли 14 человек. Это на шесть человек больше, чем за такой же период прошлого года. Всего за это время произошло 68 ДТП, в которых 82 человека получили травмы», – сообщил он.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Рустем Гарипов отметил, что одной из распространенных причин смертельных ДТП является выезд на встречную полосу.