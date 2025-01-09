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Водитель «Лады Калины» скончался, столкнувшись на встречке с легковушкой в РТ
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Сегодня на 34-м километре автодороги Казань – Ульяновск произошло смертельное ДТП.
Как сообщают в Госавтоинспекции Татарстана, 24-летний водитель автомобиля Chery не выбрал безопасную скорость, выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «Лада Калина».
В результате 26-летний водитель отечественного автомобиля скончался на месте.
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