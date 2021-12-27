Илдар Мингазов: «Планируем приступить к строительству моста от М7 через Каму в 2022 году»

Когда вся трасса М7 в Татарстане станет четырехполосной, почему важно строительство обхода села Сокуры и какие региональные дороги в республике имеют шанс стать федеральными, рассказал начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову.

Илдар Мингазов: «На строительство и реконструкцию было выделено более 4 млрд рублей, на текущий и капитальный ремонт – около 3,9 млрд рублей, содержание дорог и мостов – более 2 млрд рублей» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Финансирование на дорожные работы в Татарстане составило

около 12 млрд рублей»

– Илдар Галяутдинович, сколько километров федеральных дорог в этом году отремонтировано в Татарстане и какое финансирование было выделено?

– В этом году отремонтировали более 100 километров дорог, в том числе 21 километр капитально. А всего по Татарстану проходит более 1150 километров федеральных автодорог.

Работы проводились на нашей главной транспортной артерии – трассе М7, автодорогах Казань – Оренбург и Казань – Буинск – Ульяновск. Годовой объем финансирования, выделенный на реализацию программы дорожных работ в Татарстане, за этот год составил около 12 млрд рублей.

Если смотреть по структуре затрат, то на строительство и реконструкцию было выделено более 4 млрд рублей, на текущий и капитальный ремонт – около 3,9 млрд рублей, содержание дорог и мостов – более 2 млрд рублей. Это основные затраты. До нормативного состояния доведено более 85% федеральных трасс.

Планы на следующий год окончательно будут сформированы в феврале. Безусловно, объем работ предстоит большой. В первую очередь это связано с началом реализации скоростного маршрута Казань – Екатеринбург.



Кроме того, в этом году начали капитальный ремонт 13-километрового участка М7 в районе Кульсеитово и Дербышек. Работы будут продолжены в 2022 – 2023 годах. Там усилим дорожную одежду, капитальноотремонтируем путепровод, сделаем дополнительные съезды. Конечно, будет установлено современное светодиодное освещение. Объем работ примерно на 2,4 млрд рублей.

Есть двухлетний объект на Казань-Оренбург – капитально ремонтируем восьмикилометровый участок. На этом участке в рамках капремонта местами увеличим количество полос движения с двух до четырех, тем самым разделив потоки. Этот объект у нас в плане 2022 – 2023 годов.

В данный момент разрабатывается проектная документация на капитальный ремонт трех участков автодороги Казань - Оренбург, предусматривающий увеличение количества полос в рамках существующей полосы отвода. Так, участок трасы с 10-го по 13-й км в Лаишевском районе планируется расширить с четырех до шести полос.

Кроме того, предусматривается расширение с двух до четырех полос движения на отрезке этой дороги с 43-го по 53-й км, также проходящем через Лаишевский район. Кроме того, планируется увеличить с двух до четырех полос участок с 340-го по 346-й км в Бугульминском и Бавлинском районах республики.

«В этом году отремонтировали более 100 километров дорог, в том числе 21 километр капитально» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Рассчитываем, что положительное заключение Главгосэкспертизы России по данным объектам получим в июне следующего года и после включения в программу дорожных работ, определения подрядной организации, приступим к строительно-монтажным работам.

– В Татарстане уже несколько лет ведется реконструкция автодороги М7. Какие работы проводились в этом году и когда планируется полностью завершить реконструкцию всех участков этой трассы?

– В настоящее время ведется реконструкция трех участков трассы М7 «Волга» от границы с Чувашией до развязки на Ульяновск общей протяженностью около 35 км. Протяженность первого участка, от границы Чувашии до деревни Исаково в Зеленодольском районе, – 17 километров, его техническая готовность составляет более 60%. Там строится шесть путепроводов. Сейчас приступаем к работе на левой стороне дороги, правая проезжая часть уже готова. Планируем на следующий год этот участок ввести в эксплуатацию.

Второй участок находится ближе к Казани. В этом году здесь построен новый мост через Свиягу, который был очень необходим для жителей Татарстана. Самое главное, что мы своевременно начали строительство моста, потому что старый мостовой переход находится в неудовлетворительном состоянии. И вовремя перепустили движение. Летом из-за ограничения движения по старому мосту и высокой интенсивности транспортного потока образовывались пробки до пяти километров. Со строительством нового моста эта проблема исчезла.

«Построен новый мост через Свиягу, который был очень необходим для жителей Татарстана» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Новый мост был построен в створе существующего искусственного сооружения, у него пять опор. Металлоконструкцию для пролетного строения закупили на Зеленодольском заводе имени Горького. Всего при строительстве моста использовано 2,7 тыс. тонн металла, он способен выдержать нагрузку более 100 тонн. Кроме того, построили подходы к мосту протяженностью около семи километров.

При реконструкции старого моста усилим пролетное строение, отремонтируем опоры и мостовое полотно, заменим электроосвещение. Он сможет выдержать такую же нагрузку, как и новый мост, то есть теперь на 20 тонн больше. В составе этого проекта также возводятся два надземных пешеходных перехода возле Исаково и Гаврилково. Объект должен быть введен в 2023 году, но мостостроители работают с опережением графика, поэтому можем уже на следующий год завершить работы.

Протяженность третьего участка реконструкции М7 – десять километров. Он находится в районе Иннополиса. Работы там продолжаются, техническая готовность составляет 21%. Там есть определенные сложности, поскольку рельеф непростой, подвижный грунт. Поэтому приходится корректировать проектную документацию. Но работы планируем завершить в 2024 году.

«Протяженность третьего участка реконструкции М7 – десять километров. Он находится в районе Иннополиса» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Таким образом, у нас вся трасса М7 станет первой технической категории, то есть будет организовано четырехполосное движение.

«Реконструкцию предстоит провести от Набережных Челнов

до границы с Башкортостаном»

– Еще один проект, реализуемый вашим учреждением, – реконструкция подъездной дороги к аэропорту «Казань». На какой стадии находится реализация проекта, что уже сделано и какие работы предстоит провести?

– Реализация проекта началась в 2020 году. Для нашего управления это один из знаковых объектов. Аэропорт расширяется, его пассажиропоток увеличивается, рядом построили крупный выставочный центр «Казань Экспо». Поэтому было принято решение провести реконструкцию шестикилометрового участка – сделать подъезд к аэропорту четырехполосным.

«Проект реконструкции подъездной дороги к аэропорту «Казань» поддержал Президент Татарстана Рустам Минниханов» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Шесть километров – вроде бы немного, но нужно было выделить участок под реконструкцию, согласовать переустройство газопровода с собственником коммуникаций. Помощь оказало руководство республики, проект поддержал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Строительство ведется с опережением графика, сегодня дорога в высокой степени готовности. На следующий год хотим ввести объект в эксплуатацию, хотя по контракту – 2023 год.

Так, строительство нового путепровода в составе существующей транспортной развязки выполнено на 95%. Движение уже переключили по новому путепроводу, сейчас ведутся работы по ремонту существующего сооружения. Получилась транспортная развязка по типу «клеверного листа». То есть, если посмотреть на нее сверху, то выглядит как клеверный лист.

«Будут два подземных пешеходных перехода между селами Большие и Малые Кабаны. Их готовность составляет более 50%» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Будут два подземных пешеходных перехода между селами Большие и Малые Кабаны. Их готовность составляет более 50%. Дорога в аэропорт все-таки считается спецтрассой, поэтому не стали ее загружать какими-то дополнительными сооружениями и пешеходные переходы решили сделать подземными. Входная группа будет украшена национальным татарским орнаментом.

Кроме того, появится разворотная эстакада длиной 244 метра в первую очередь для удобства участников дорожного движения и заезда и выезда на «Казань Экспо».

Мы очень тесно работали с международным аэропортом «Казань», чтобы учесть их интересы. На сегодня там стоят три терминала для выезда и въезда автомобилей. С учетом того, что дорога станет четырехполосной, то дополнительно будут установлены еще три терминала. Они уже смонтированы и готовы к запуску. То есть получается, что будет шесть терминалов для заезда транспорта на территорию аэропорта и выезда. Это обеспечит более высокую пропускную способность.

«Появится разворотная эстакада длиной 244 метра в первую очередь для удобства участников дорожного движения и заезда и выезда на «Казань Экспо»» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

– Известно, что часть трассы М7 войдет в состав транспортного маршрута Казань – Екатеринбург. Почему решили не строить отдельную дорогу в продолжение скоростной автомагистрали М12 до Екатеринбурга, а использовать М7?

– Это все-таки экономия финансовых затрат, тем более, что существующая М7 «Волга» уже во многом соответствует нормам скоростной мастрали. Так, например, на участке протяженностью 126 километров от села Шали до поворота на Костенеево нужно будет только построить 22 пешеходных перехода. Этот участок соответствует необходимым техническим параметрам.

Затем маршрут съезжает в районе Котловки, где будет строиться обход Нижнекамска и Набережных Челнов. И оттуда выходит в районе Соснового бора, обходя Набережные Челны, снова на М7, где начинается участок второй категории, на котором нужно будет провести реконструкцию и довести его до четырехполос движения.

«Будет строиться обход Нижнекамска и Набережных Челнов. Реконструкцию предстоит провести на участке от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном» Схема предоставлена Волго-Вятскуправтодором

Реконструкцию предстоит провести на участке от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном протяженностью 98 километров, что экономически выгоднее строительства новой дороги. Ориентировочная стоимость выполнения строительно-монтажных работ составит 157 млрд рублей.

Контракты на разработку проектной документации по строительству пешеходных переходов и реконструкции участка М7 от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном планируем заключить уже 29 декабря этого года. Рассчитываем, что положительное заключение Главгосэкспертизы России получим в июне следующего года и в августе, после определения подрядной организации, приступим к строительно-монтажным работам.

«Самым сложным стала разработка проектной документации

первого этапа обхода»

– По второму этапу обхода Нижнекамска и Набережных Челнов от М7 получено положительное заключение государственной экспертизы и определен подрядчик. Когда начнется строительство? Что предусмотрено проектом?

– Да, мы получили разрешение на строительство второго этапа обхода, буквально на днях заключен государственный контракт, тендер выиграл «Алексеевскдорстрой». Строительство разделено на три этапа, а работы начинаются со второго этапа, его протяженность 24 километра.

«Получили разрешение на строительство второго этапа обхода, буквально на днях заключен государственный контракт, тендер выиграл «Алексеевскдорстрой»» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Второй этап ориентировочно начинается возле села Сарсаз-Бли в Нижнекамском районе и заканчивается на пересечении с региональной дорогой Набережные Челны – Альметьевск в Заинском районе. По госконтракту стоимость работ здесь составляет 18,5 млрд рублей.

В частности, планируется строительство двух транспортных развязок — возле села Шингальчи на 36 километре и на пересечении с региональной дорогой Набережные Челны – Альметьевск на 55 километре, а также двух путепроводов. Еще предстоит построить восемь мостов, в том числе через Аланку, Авлашку, Тимерсу. А возле населенных пунктов Сарсаз-Бли, Шингальчи, Керекес будут установлены шумозащитные экраны общей протяженностью 5,4 км.

«Возле населенных пунктов Сарсаз-Бли, Шингальчи, Керекес будут установлены шумозащитные экраны общей протяженностью 5,4 км» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Подрядчик уже приступил к подготовительным работам. То есть рабочие снимают растительный слой, возводят строительную базу, чтобы начать строительно-монтажные работы. Завершить строительство участка автодороги планируется к октябрю 2024 года.

– Как обстоят дела с первым и третьим этапами обхода? Когда может начаться строительство моста через Каму на первом этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов и какова его ориентировочная стоимость?

– Третий этап строительства обхода сейчас направлен на рассмотрение в Главгосэкспертизу, проект готов. Если появятся какие-то замечания, то будем совместно с ними отрабатывать. Положительное заключение по этому этапу ожидаем получить в марте – апреле следующего года. И уже тогда перейдем на контрактацию, чтобы в июне 2022 года начать строительно-монтажные работы.

«Изначально планировалось построить мост через Каму возле населенного пункта Соколка. Объект получался дорогостоящим и по протяженности он был 27 километров» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов разделено на три этапа. Причем самый длинный маршрут приходится именно на третий этап и составляет 34 километра. Он начинается на пересечении с региональной дорогой Набережные Челны – Альметьевск в Заинском районе и заканчивается возле поселка Сосновый бор в Тукаевском районе. Здесь планируется строительство трех транспортных развязок, трех путепроводов и моста через реку Челна.

Самым сложным стала разработка проектной документации первого этапа протяженностью 23 километра. Основа первого этапа – мост через Каму. Изначально планировалось построить его возле населенного пункта Соколка. По тому варианту запроектировали вантовый мост, проводили геологические изыскания. Там пришлось бы проводить более масштабные укрепительные работы. Объект получался дорогостоящим и по протяженности он был 27 километров.

«Было принято решение оптимизировать этот участок, пересмотреть маршрут. Нашли выход от М7 на Котловку, там выбрали место, где может расположиться мост» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Поэтому было принято решение оптимизировать этот участок, пересмотреть маршрут. Нашли выход от М7 на Котловку, там выбрали место, где может расположиться мост. Была проведена целая научно-исследовательская работа по определению возможности и условий безопасного плавания судов в районе проектируемого мостового перехода.

Мост получился короче, чем в первоначальном варианте. Теперь предполагается, что он будет протяженностью 1,6 тыс. метров. И определились, что мост будет балочным с двумя судоходными пролетами по 140 метров. По стоимости он будет дешевле – на сегодня оценивается примерно в 13–14 млрд рублей. В целом этот этап готов к заходу на госэкспертизу, документы у нас готовы. Планируем приступить к строительству моста в 2022 году.

«Мост будет протяженностью 1,6 тыс. метров, балочным с двумя судоходными пролетами по 140 метров» Эскиз предоставлен Волго-Вятскуправтодором

– При таком масштабном строительстве неизбежна вырубка лесного фонда. По второму этапу сколько гектаров леса будет вырублено? И что будет с земельными участками, которые попадают в зону строительства?

– По этому вопросу мы плотно работаем с Министерством лесного хозяйства Татарстана. При строительстве мы попадаем в определенный лесной фонд. Первоначально необходимо перевести земли лесного фонда в земли промышленности, чтобы по законодательству было разрешено вырубать лесной массив.

Если говорить о втором этапе, где уже можно проводить работы, то по расчетам, 116 гектаров придется вырубать. Поэтому предусмотрен перевод в земли промышленности участков лесного фонда «Нижнекамского лесничества» и «Елабужского лесничества» площадью около 116 га.

«Компенсационная высадка будет сделана. За три года восстановим тот объем, который вырубили» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Конечно, мы никаким образом не хотим нарушать экологию. Будем заниматься лесовосстановлением. Естественно, компенсационная высадка будет сделана. За три года восстановим тот объем, который вырубили. Такая работа уже отлажена.

Кроме того, мы проводим межевание границ участков, определяем, где нам нужен временный и постоянный отвод. Там, где будет постоянный отвод, земельные участки будут оцениваться и выкупаться у собственников на договорных отношениях. А там, где временный отвод, мы будем пользоваться этими участками, они не попадают под изъятие. После окончания строительства, приведем их в порядок, сделаем рекультивацию. Это уже происходит по договору аренды, мы компенсируем собственнику за тот период, в который будем их использовать.

«Там, где будет постоянный отвод, земельные участки будут оцениваться и выкупаться у собственников на договорных отношениях» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Обход пройдет по южной части мало застроенной территории

села Сокуры»

– Один из новых проектов, запланированных к реализации, – реконструкция участка автодороги Казань – Оренбург со строительством обхода села Сокуры. Насколько важен этот проект для республики? И почему выбрали вариант «малого южного» обхода?

– Участок автодороги с 20-го по 43-й километр – очень загруженный. Дорога не справляется с транспортным потоком, нагрузка колоссальная. Более того, трасса М12 будет пересекать дорогу Казань – Оренбург, что неизбежно приведет к увеличению транспортного потока через Сокуры. Он в разы увеличится. Поэтому назрела необходимость провести реконструкцию участка автодороги и построить обход.

Проектная документация реконструкции участка автодороги Казань — Оренбург со строительством обхода села Сокуры должна быть готова к концу сентября 2022 года.

Максимальная интенсивность движения на этом отрезке сейчас составляет более 24 тыс. автомобилей в сутки. Планируется перевести участок автодороги с третьей в первую категорию, то есть расширить его до четырех полос движения.

«Планируется перевести участок автодороги с третьей в первую категорию, то есть расширить его до четырех полос движения» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Кроме того, запланирована реконструкция трех мостов, в том числе через Мешу и Каипку, строительство двух разноуровневых транспортных развязок, трех путепроводов, пяти надземных пешеходных переходов и двух переездов для сельскохозяйственной техники.

Рассматривали различные варианты трассировки обхода. Мы работали с руководством муниципалитета Лаишевского района, чтобы учесть их утвержденный генплан. Рассматривали вариант северного обхода села Сокуры, но он не подошел, поскольку там проходит газопровод. Предполагали сделать «глубокий» обход, но он оказался дорогостоящим.

На данный момент выбран оптимальный вариант «малого южного» обхода, поскольку он максимально учитывает интересы жителей, инвесторов и согласован с генпланом развития Лаишевского района. Там есть определенный транспортный коридор. Все равно придется какие-то участки задевать. Но обход пройдет по южной части мало застроенной территории села Сокуры.

«Проектная документация реконструкции участка автодороги Казань — Оренбург со строительством обхода села Сокуры должна быть готова к концу сентября 2022 года» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

– «Волго-Вятскуправтодор» недавно принял из региональной в федеральную собственность автодорогу Казань – Малмыж. Какие еще дороги планируется принять в федеральное управление?

– Да, мы буквально на днях приняли на баланс участок региональной дороги Казань – Малмыж протяженностью 111 километров. Сейчас в целом по стране активно идет передача дорог из региональной в федеральную собственность, тем самым разгружая бюджеты субъектов. Планируем и дальше развивать и совершенствовать эту дорогу.

Сейчас мы заключаем контракты на содержание и эксплуатацию. В ближайшее время планируется включить эту автодорогу в план ремонтных работ. Вдоль нее расположено много населенных пунктов, и дорога непростая с учетом аварийности. В дальнейшем предполагаем сделать ее четырехполосной. Нужно будет определиться с проектными решениями.

Активно обсуждается такой коридор, как Шали – Бавлы. В этом коридоре есть один участок протяженностью 40 километров региональной дороги Сорочьи Горы – Шали, которая соединяет М7 и Казань – Оренбург. На данный момент ведутся работы по оформлению земельных участков. После приступим к рассмотрению документов для приема – передачи этой автодороги.

Ориентировочно процесс приема – передачи будет завершен в июне следующего года. Была также договоренность Росавтодора и руководства республики о том, чтобы этот участок тоже сделать четырехполосным.

«Сейчас в целом по стране активно идет передача дорог из региональной в федеральную собственность, тем самым разгружая бюджеты субъектов» Фото: © ИА «Татар-информ»

«Теперь нет ни одного неосвещенного участка дорог рядом

с населенными пунктами»

– Управление уже несколько лет занимается ликвидацией мест концентрации ДТП. Много ли еще аварийных или проблемных участков на федеральных дорогах?

– Здесь мы плотно работаем с ГИБДД. Места концентрации ДТП выявляются по итогам календарного года. Так, за прошлый год было выявлено семь аварийно-опасных участков: три на трассе М7 в границах Набережных Челнов, четыре на автодороге Казань – Оренбург. Шесть мест концентрации ДТП уже ликвидировано.

Для этого дополнительно установили светофоры, освещение в зоне пешеходного перехода, дорожные знаки, устроили шумовые полосы. Изменена схема организации дорожного движения и по обращениям местных жителей построен надземный пешеходный переход на 1043-м километре М7, на въезде в Набережные Челны.

«Места концентрации ДТП выявляются по итогам календарного года» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Один аварийный участок остался на 1061-м километре. Вопрос с ним будем решать в рамках предстоящей реконструкции. Как я уже сказал, трасса М7 от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном попадает под реконструкцию. Пока мы не можем там проводить какие-то капиталоемкие мероприятия, потому что на следующий год планируем начать строительно-монтажные работы.

– Что в этом году было сделано по программе обустройства?

– Мы завершили устройство электроосвещения на северной объездной дороге Казани, это участок общей протяженностью 30 километров. Интенсивность движения там достаточно высокая, было очень некомфортно ездить. Установили современные светодиодные светильники. Участок подключен к автоматизированной системе управления наружным освещением, то есть можно регулировать включение и отключение светильников, их яркость.

В целом на сегодня протяженность линий электроосвещения вдоль федеральных автодорог в Татарстане составляет 362 километра. Теперь нет ни одного неосвещенного участка дорог рядом с населенными пунктами. Это гордость нашего управления.

«На сегодня протяженность линий электроосвещения вдоль федеральных автодорог в Татарстане составляет 362 километра» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Подписали контракт на замену светильников и старых разрушенных бетонных опор на восьмикилометровом участке М7, который проходит через Набережные Челны.

Для безопасности дорожного движения провели большую работу по установке барьерных ограждений. Было установлено 52 километра металлического барьерного ограждения на разделительной полосе. Таким образом, закрыли около 39 «открытых» участков на автомобильных дорогах, где был выезд на встречную полосу.