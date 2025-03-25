«Вырастет достойным своего отца»: бойцы исполнили мечту 6-летнего Ильнара из Челнов

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

У каждого ребенка есть мечты, и иногда они требуют лишь немного внимания и тепла. Так решили военнослужащие, когда у них появилась возможность исполнить желание 6-летнего Ильнара из Набережных Челнов. Мальчик потерял отца на СВО, но помнит его как героя и мечтает встретиться с другими защитниками Отечества. Его желание сбылось.

Сидя за столом, Ильнар старательно выводил каждую букву. Одно из первых своих писем он адресовал военнослужащим, желая им вернуться домой живыми и здоровыми. В письме он написал о своем папе, который отдал жизнь, защищая Родину. В коробку с гуманитарной помощью мальчик вместе с мамой Еленой положил небольшой талисман – белого плюшевого мишку.

«Передаю этого мишку, чтобы наших солдат защищал», — с детской искренностью говорит Ильнар.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Желание мальчика передать подарок лично исполнилось. Военнослужащие, прибывшие в город на несколько дней, решили навестить Ильнара. Бойцы с позывными Нестер, Призрак и Сумрак приехали к нему домой, чтобы поблагодарить и поддержать.

Военные не только приняли подарок, но и сами привезли для мальчика сюрприз — авианосец и другие игрушки. Вместе они играли, запускали самолеты по квартире и просто радовались встрече.

«В глазах мальчика было видно, что он счастлив, ему понравилось», — рассказал военнослужащий Нестер.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Белого мишку, которого подарил Ильнар, возьмем с собой, он будет нашим талисманом на СВО», — добавил Призрак.

Бойцы отметили, что такие встречи особенно важны, ведь они напоминают, ради чего они служат и за кого борются. Поддержка семей и детей, потерявших родных, для них бесценна.

«Такие обстоятельства, тяжело, горе по нашим погибшим братьям. Дай Бог здоровья семье этой, мальчишке. Надеюсь, вырастет достойным своего отца», — поделился военнослужащий Сумрак.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Волонтеры, помогающие бойцам и их семьям, также считают, что смогли исполнить мечту ребенка.

«Дай Бог, чтобы в этой семье было больше смеха, улыбок, счастья», — сказала волонтер Светлана Гурлева.

У Ильнара была еще одна мечта — передать привет всем военнослужащим через СМИ. Эту мечту тоже исполнили. На камеру он сказал важные для всех слова: «Всем привет! Возвращайтесь домой живыми и здоровыми!».

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников.

«У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой