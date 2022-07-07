«Быть офицером – престижно»: в Татарстане отбирают студентов в военные вузы

Более тысячи выпускников татарстанских школ планируют поступить в военные вузы. Попасть туда смогут не все. Желающие связать жизнь с военной службой проходят тщательные проверки, их оценивает специальная выездная комиссия. Как проходит профотбор в военные вузы – в репортаже «Татар-информа».

Более тысячи выпускников татарстанских школ планируют поступить в военные вузы. Попасть туда смогут не все Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Только лучшие из лучших станут офицерами

Еще вчера они были школьниками и получили первый свой билет во взрослую жизнь, а сейчас готовятся поступать в военные вузы. Сегодня в здании казанского спортивного комплекса «Олимп» собрались десятки выпускников. Ребятам предстоит пройти несколько этапов проверки, прежде чем комиссия определит, достойны ли они пополнить студентов военных учебных заведений.

«В 2020 году министром обороны было принято решение создать выездные комиссии для приема и сдачи физической подготовки и профессионального отбора. Поступление в военные училища включает в себя три направления: само ЕГЭ, профессиональный отбор и спортивная составляющая. Часть абитуриентов поехали проходить отбор в военные училища, около двухсот человек мы приняли здесь. Отбор проводится до 15 июля», – рассказал военный комиссар РТ Сергей Погодин.

Сергей Погодин: «Мы отбираем ребят для того, чтобы они стали офицерами. Это очень престижно» Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

В этом году заявления на поступление в военные училища, а их в России 35, подали более тысячи юных татарстанцев, 140 из них – воспитанники юнармейского отряда. Попасть в учебные заведения непросто, отметили в военном комиссариате. Помимо медицинского осмотра и многочасового тестирования ребята должны сдать все нормативы по физической подготовке – это подтягивания, бег на короткие и длинные дистанции, а также плавание.

«Мы отбираем ребят для того, чтобы они стали офицерами. Это очень престижно. Тем более у нас в России защита государства всегда была значимым для нашего общества. Мы гордимся нашими героями», – отметил Погодин.

Поступление в военные училища включает в себя три направления: ЕГЭ, профессиональный отбор и спортивная составляющая Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Главная цель – воспитать в себе мужчину и защитника Родины

Учитель физкультуры и ОБЖ казанской школы №17 Аида Нигметзянова уже несколько лет занимается подготовкой абитуриентов в военные училища. Она рассказала, что среди школьников желающих связать свою жизнь со службой с каждым годом становится больше.

«Поступить в военное училище – достаточно сложная задача. Мы начинаем подготовку абитуриентов задолго до того, как открывается профессиональный отбор. На это может уйти почти год», – сказала Нигметзянова.

Учитель физкультуры и ОБЖ казанской школы №17 Аида Нигметзянова уже несколько лет занимается подготовкой абитуриентов в военные училища Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Трудности, с которыми сталкиваются ребята при поступлении в военные вузы, лишь закаляют их, добавила Нигметзянова.

«Военный вуз – это более перспективное направление. Юноши, которые попадают туда, реализовываются как мужчины. И главное, ребята находят свой жизненный путь – встают на защиту Родины», – отметила учитель.

«Это очень интересно и увлекательно»

Поступить в военные вузы наравне с мальчиками могут и представительницы прекрасной половины человечества. К примеру, в этом году вступительные испытания пройдут 60 девушек.

Ульяна планирует поступить в Военную академию Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. В своих силах вчерашняя лицеистка уверена на 100% Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Ульяна Евлампиева приехала в Казань из Альметьевска. Несколько часов девушка проходила тестирование и готовилась к сдаче нормативов по физической подготовке. Ульяна планирует поступить в Военную академию Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. В своих силах вчерашняя лицеистка уверена на 100%!

«Там есть именно те направления, которые мне интересны, плюс хорошие условия. Я окончила инженерный лицей, и моим любимым предметом была физика – она как раз там нужна. Это очень интересно и увлекательно», – рассказала девушка.

Большую поддержку Ульяне оказывают ее родные. О своем решении поступить в военную академию девушка рассказала своим родителям в последний момент, когда написала заявление в военкомате.

«Они очень обрадовались. Сказали, что мною гордятся», – добавила Ульяна.

Ребята должны сдать все нормативы по физической подготовке – это подтягивания, бег на короткие и длинные дистанции, а также плавание Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Я восхищаюсь десантниками»

Илья Мухаметшин из Высокогорского района рассказал, что решил пойти по стопам своего отца. Он планирует поступить в Рязанское воздушно-десантное командное училище.

«Мой отец и дедушка служили в воздушно-десантных войсках. Это наша семейная традиция. Я восхищаюсь этим родом войск – это элита нашей армии», – сказал Илья.

Он добавил, что тщательно готовился к профессиональному отбору и уверен, что обязательно пройдет все этапы и поступит в вуз.