Выпускники танкового училища Казани: «Тяжело прощаться с друзьями, наворачиваются слезы»

Более ста офицеров сегодня выпустились из Казанского танкового училища. Каждый прошел четырехлетнюю подготовку, которая поможет им выполнить любую поставленную задачу. Как ребята встретили свой последний день в стенах училища и какими выпускниками уже прославился вуз: подробности – в репортаже «Татар-информа».

Под звуки военного оркестра и праздничного салюта десятки выпускников Казанского танкового училища сегодня прощались со своими курсантскими буднями Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Под звуки военного оркестра и праздничного салюта десятки выпускников Казанского танкового училища сегодня прощались со своими курсантскими буднями. Кто-то наслаждался обществом родных, другие прощались со своими сокурсниками. А один из выпускников в важный для себя день решился на еще один серьезный шаг – сделал предложение руки и сердца своей любимой.

«Этот день я хотел сделать нам вдвойне приятным. Мы встречаемся уже больше трех лет, познакомились, когда поехал домой в Удмуртию в отпуск. На протяжении всех лет, которые я провел в училище, мы постоянно созванивались, переписывались. Каждый отпуск проводили вместе», – говорил с волнением в голосе один из выпускников Казанского танкового училища уже после того, как девушка ответила ему «да».

Дня вручения дипломов выпускники ждали с большим волнением, и только сегодня они наконец-то осознали, что беззаботные годы, проведенные в стенах училища, остались позади. Впереди важная и ответственная миссия – встать на защиту Родины.

«Я очень счастлив. Это трепетный момент. От этого испытываешь колоссальные эмоции, наворачиваются слезы. Очень тяжело будет прощаться со своими товарищами, ведь мы с ними проделали такой большой путь. Здесь, в училище, мы получили много знаний, которые сможем применить на практике и передать нашим подчиненным. Я готов к службе, все будет отлично», – делился своими впечатлениями выпускник Казанского танкового училища Антон.

Сегодня по инициативе командующего войсками ЦВО Героя России генерал-полковника Александра Лапина открыли Музей истории и боевых традиций Центрального военного округа Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Н е запрещено выполнять задачи так, чтобы ваши подчиненные надеялись на ваши опыт и хитрость »

Нынешний 89-й выпуск Казанского танкового училища ознаменовался еще одним событием, которое непременно войдет в историю вуза: сегодня открыли Музей истории и боевых традиций Центрального военного округа. Он был создан по инициативе командующего войсками ЦВО Героя России генерал-полковника Александра Лапина.

В числе экспонатов музея – амуниция, вооружение и личные вещи военнослужащих дореволюционной эпохи. Здесь представлены часы с легендарного самолета ПО-2, письма и фотографии советских солдат с фронтов Великой Отечественной войны.

«Осознавая себя наследниками народа-победителя, мы несем свою долю ответственности за судьбу Отечества. Важно, чтобы наши дети, внуки и правнуки понимали, через какие испытания и муки прошли их предки, почему смогли выстоять и победить, откуда взялась их поистине железная сила духа, которая удивляла и восхищала весь мир. Созданием новых учреждений военно-исторического и патриотического профиля мы вносим существенный вклад в борьбу за сохранение исторической памяти величия России», – отметил врио командующего Центральным военным округом генерал-майор Рустам Миннекаев, который приехал сегодня в столицу Татарстана, чтобы поздравить курсантов училища с вручением дипломов.

Торжественная церемония вручения дипломов прошла на плацу Казанского танкового училища Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Торжественная церемония вручения дипломов прошла на плацу Казанского танкового училища. Здесь собрались почетные гости – Президент Татарстана Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, Герой Советского Союза Руслан Аушев и многие другие.

Выступая с напутственным словом, Президент республики пожелал ребятам с достоинством нести службу и всегда оставаться преданными выбранной профессии.

«Вам предстоит продолжать легендарные традиции. Сегодняшние офицеры – наследники поколения победителей, внуки и правнуки героев Великой Отечественной войны. Мы гордимся, что во время специальной военной операции наши выпускники действуют мужественно и профессионально. Для этого они не жалели знаний, времени, сил и опыта. Вам предстоит определять завтрашний день Вооруженных сил. Это ваш осознанный выбор, выбор настоящих патриотов. Вы все молоды и энергичны. Призываю вас действовать аккуратно и вдумчиво», – обратился к выпускникам Рустам Минниханов.

Герой Советского Союза, экс-глава Ингушетии Руслан Аушев (в центре) напомнил о том, что главная цель командира – это выполнить поставленную боевую задачу и не потерять личный состав. Фото: president.tatarstan.ru

Герой Советского Союза, экс-глава Ингушетии Руслан Аушев напомнил о том, что главная цель командира – это выполнить поставленную боевую задачу и не потерять личный состав. Те знания, которые ребята получили в Казанском танковом училище, должны помочь служить с достоинством и без потерь.

«Вы будете стоять перед этой дилеммой. Устав написан кровью, но никакому командиру не запрещено выполнять задачи так, чтобы ваши подчиненные надеялись на ваш опыт и хитрость. Здесь вы получили всю необходимую для службы базу», – сказал Руслан Аушев.

После напутственных слов командования офицеры дали клятву на верность Отечеству, исполнили песню выпускника и прошли торжественным маршем.

За сто лет существования училища из его стен выпустились более 25 тысяч офицеров-танкистов. 70 выпускников были удостоены звания Героя Советского Союза Фото: kvtkku.mil.ru

От пехотного училища до Высшего командного танкового

История Казанского танкового училища началась в 1866 года. Тогда по указу императора Александра II было основано пехотное юнкерское училище. Именно здесь впервые в Российской империи началась подготовка офицеров для армии. В кратчайшие сроки юнкерское училище стало ведущим в стране. За подвиги, совершенные в годы Русско-турецкой и Русско-японской войн, девять выпускников были удостоены ордена Святого Георгия.

Статус Казанского военного училища был установлен императором Николаем II в 1909 году. После окончания заведения юнкерам присваивалось звание подпоручика.

После революции Казанское училище было расформировано, и на его базе появились мусульманские пехотные курсы – именно они положили начало появлению современного училища. Официальной датой образования Казанского танкового училища стало 22 февраля 1919 года. Курсы занимались подготовкой пехоты не долго, в 1922 году они были расформированы. За успешное выполнение государственного задания «В борьбе с врагами Родины» курсы наградили Красным Знаменем.

Статус Казанского военного училища был установлен императором Николаем II в 1909 году. После окончания заведения юнкерам присваивалось звание подпоручика Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Затем по инициативе руководства ТАССР на базе курсов была основана Татарско-башкирская военная командная школа, которая позже по приказу народного комиссара СССР Николая Ежова была переименована в Казанское пехотное училище. В 1941 году после кардинальных изменений училище начинает заниматься подготовкой специалистов для бронетанковых войск Красной Армии. В феврале 1944 года за боевые заслуги перед Родиной танковое училище было награждено орденом Красного Знамени.

Спустя два года училище было снова расформировано. Однако спустя 16 лет по приказу Министерства обороны СССР на базе Каргопольского военного городка появилось высшее учебное заведение для подготовки офицеров-танкистов. Начальником училища был назначен Герой Советского Союза генерал-майор танковых войск Иван Кобяков.

В 1998 года Казанское танковое училище стало филиалом Челябинского танкового института, затем оно было переименовано в Высшее военное командное училище. В 2010 году заведение стало филиалом Военного учебно-научного центра сухопутных войск, общевойсковой академии Вооруженных сил России. И только в 2017 году заведению вернули историческое название – Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище.

За сто лет существования училища из его стен выпустились более 25 тысяч офицеров-танкистов. 70 выпускников были удостоены звания Героя Советского Союза. Еще 21 офицер получили звание Героя Российской Федерации за героизм и мужество проявленное в годы Великой Отечественной войны, во время конфликтов в Афганистане, Северном Кавказе , Сирии и в спецоперации на Украине.

Подвиг Алексея Козина помнят и на Родине, и в Дагестане. В России в память об офицере установили пять бюстов, один из них появился в казанской гимназии №7 Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Попал в засаду, спас товарищей ценой своей жизни

Молодой офицер Алексей Козин – один из самых выдающихся выпускников Казанского танкового училища. После окончания вуза молодого человека назначили на должность командира танковым взводом 100-й дивизии.

В июле 1999 года взвод молодого офицера Алексея Козина отправился защищать границу Дагестана. Главной задачей было не пропустить боевиков на мирную территорию.

5 сентября недалеко от районного центра Новолак взвод Козина должен был поддержать мотострелковую часть. Российские военные вступили в бой с бандформированиями. Экипаж танка под началом Козина нанес сильный урон по боевикам, им осталось пройти буквально 50 метров, как внезапно российские военные попали в засаду. Противник нанес из гранатомета по боевой машине Козина удар. Все члены экипажа и пехотинцы бросились в укрытие, но Алексей остался на месте добивать противника. Позже тело офицера нашли в 200 метрах от танка. Ему было 23 года.

Указом Президента России в 1999 году за проявленные мужество Козину посмертно было присвоено звание Героя России. Подвиг Алексея Козина помнят и на Родине, и в Дагестане. В России в память об офицере установили пять бюстов, один из них появился в казанской гимназии №7. Кроме того, в честь него в столице республики были названы две школы и улица.

Указом Президента России Владимира Путина Дамиру Исламову было присвоено звание Героя России посмертно Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Память Дамира Исламова увековечена рядом с танковым училищем

Весной этого года звание Героя России посмертно получил старший лейтенант Дамир Исламов. Молодой человек героически погиб, выполняя задание во время спецоперации на Украине.

7 марта экипаж танка Т-72Б1 под командованием Исламова штурмовал укрепрайон противника в районе города Золотое Северодонецкого района ЛНР. Российские военные прицельным огнем уничтожили долговременную огневую точку, а также десять человек со стороны противника.

Однако во время боя танк Исламова был подожжен «коктейлем Молотова». Экипажу удалось убрать машину из-под огня, потушить и вернуться на задание. После этого экипаж танка вступил в неравный бой с пятью танками ВСУ, уничтожив четыре из них. Боевая машина Исламова была подбита противником. Выжить экипажу не удалось.

Память мужественного татарстанца увековечил казанский художник Азат Алеев. На фасаде десятиэтажного дома возле Казанского танкового училища появился мурал в честь Дамира Исламова. Образ Героя России теперь будет напоминать учащимся Казанского танкового училища и всем казанцам о его подвиге.

Последним из выпускников танкового училища, получившим звание Героя России, стал командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин Фото: CC BY-SA 3.0 ru.wikipedia.org

От выпускника танкового училища до генерала

Последним из выпускников танкового училища, получившим звание Героя России, стал командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин.

Александр Лапин родился 1 января 1964 года в Казани. В 1988 году он окончил Казанское высшее танковое командное училище, в 1997 году – Военную академию бронетанковых войск им. маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского в Москве. В 2009 году – Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

В ряды Советской Армии Лапин был призван в 1982 году, проходил срочную службу в войсках противовоздушной обороны Среднеазиатского военного округа. Затем после окончания танкового командного училища служил в частях 26-го армейского корпуса, был командиром танкового взвода, танковой роты, батальона. Позднее Лапин занимал различные должности в Ленинградском военном округе и на Северном флоте.

После окончания бронетанковой академии Лапин был направлен в 58-ю общевойсковую армию Северо-Кавказского военного округа, где служил командиром отдельного танкового батальона. С 1999 года он служил на должности начальник штаба, затем стал командиром отдельного 429-го мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии.

После окончания Военной академии Генштаба Вооруженных сил РФ с 2009 года Лапин занимал должность заместителя командующего 58-й армией.

В 2012 году Лапина назначили командующим 20-й гвардейской общевойсковой армией Западного военного округа. Спустя два года он стал первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа генерал-полковника Сергея Суровикина.

В 2017 году занимал пост начальника штаба группировки войск ВС РФ в Сирии.

27 ноября 2017 года стало известно, что указом Президента России Владимира Путина от 22 ноября 2017 года Александр Лапин был назначен командующим войсками Центрального военного округа.