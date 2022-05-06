Матери погибших героев-танкистов: «Скорбь не уйдет никогда, но нужно жить ради их памяти»

Об их подвигах не забыли и будут помнить долгие годы – сегодня в Казани почтили память танкистов, погибших в Великую Отечественную войну и в боевых действиях. Сказать свое слово в память о Героях СССР и России пришли их близкие родственники. Подробности в репортаже «Татар-информа».

Сотни человек пришли сегодня в «Сквер ветеранов» к памятнику воинам-танкистам

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сотни человек пришли сегодня в «Сквер ветеранов» к памятнику воинам-танкистам. Они собрались, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне, в боевых действиях в Сирии и на Северном Кавказе, а также во время спецоперации на Украине танкистов.

Единственный в России Монумент Славы воинам-танкистам появился в Казани в мае 2015 года благодаря выпускникам Казанского танкового училища. Именно они собрали средства на установку памятника. На нем изображены легендарные Т-34 и Т-72 – в память о погибших земляках-танкистах. Выпускники Казанского танкового училища стали достойным примером – 76 человек удостоены звания Героя Советского Союза, 18 стали Героями России.

Как «несокрушимый» уничтожил десятки вражеских машин

Слава к советскому танкисту Семену Коновалову пришла после его подвига, который он совершил в Великую Отечественную войну. Его дочь Ирина Бродская вспоминает о нем с гордостью и улыбкой. Сегодня они пришли к Монументу Славы, чтобы вместе со всеми вспомнить погибших танкистов и поддержать тех, чьи сыновья сейчас участвуют в спецоперации на Украине.

Единственный в России Монумент Славы воинам-танкистам появился в Казани в мае 2015 года благодаря выпускникам Казанского танкового училища Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Его танк единственный, кто выстоял против 75 вражеских танков. Они надвигались прямо на него. Но мой отец сделал все, чтобы враг не прошел дальше. Во время боя он уничтожил 16 немецких танков, две бронемашины и восемь автомашин», – рассказала Ирина Бродская.

Коновалову удалось выжить. Когда снаряд противника обездвижил советский танк, он и два других члена экипажа покинули место боя. Несколько дней они бродили по лесу, пытались добраться до линии фронта, по дороге нашли брошенный немецкий танк. На нем ребята добрались до передовой.

«Пока они продвигались к передовой на этом танке, они уничтожили еще несколько немецких военных машин. А когда добрались до линии фронта, на нем они воевали еще месяца три. Моему папе был тогда 21 год», – добавила дочь Героя Советского Союза.

В наши дни о подвиге Семена Коновалова сняли фильм – «Несокрушимый». Спустя год после окончания Великой Отечественной войны Коновалов ушел в запас, окончил бронетанковую школу в Ленинграде, там познакомился со своей будущей женой. Спустя несколько лет семья переехала в Казань. Семен Коновалов умер, когда ему было 68 лет.

Спас сослуживцев ценой своей жизни

Взвод молодого офицера Алексея Козина должен был защищать границу Дагестана и не пропустить боевиков на мирную территорию. Он один остался против сотен противников и сражался с ними до последнего, вспоминала сегодня его мать Лариса.

Лариса Козина: «Конечно же, мне до сих пор тяжело говорить об этом. И я прекрасно понимаю родителей тех танкистов, которые погибли во время спецоперации на Украине» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Им нужно было пройти 650 метров, и вот когда им осталось преодолеть оставшиеся 50, они попали в засаду. Их танк постоянно уклонялся от прямых попаданий, и когда расстояние сильно сократилось, в них произвели прямой выстрел. Их танк загорелся», – рассказала Лариса.

Все члены экипажа и пехотинцы, по словам Ларисы, бросились в укрытие, Алексей остался на месте добивать противника.

«Танк горел, но он продолжал отбиваться от противника. Когда патроны кончились, он забрался на зенитную установку. Его тело нашли в 200 метрах от танка, он был весь изуродован. Последняя пуля попала ему в легкое», – едва сдерживая слезы, добавила мать Героя.

Подвиг Алексея Козина помнят и на Родине, и в Дагестане. В России в память об офицере установили пять бюстов, один из них появился в казанской гимназии №7, в честь него были названы две школы и улица в Казани.

«Конечно же, мне до сих пор тяжело говорить об этом. И я прекрасно понимаю родителей тех танкистов, которые погибли во время спецоперации на Украине. Когда я узнала о гибели моего сына, мне не хотелось жить. Но я взяла себя в руки и стала жить ради его памяти», – обратилась к семьям погибших офицеров на Украине Лариса Козина.

В школе, как рассказала Лариса, ее сын увлекался литературой и даже писал стихи. Вскоре его внимание переключилось на занятия по рукопашному бою, которые вел участник Афганской войны. Тренер рассказывал Алексею много историй о войне в Афганистане, это и вызвало у молодого человека интерес к военной службе.

Подвиг Алексея Козина помнят и на Родине, и в Дагестане. В России в память об офицере установили пять бюстов, один из них появился в казанской гимназии №7 Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

После школы Козин сначала поступил в авиационный колледж, потом в танковое училище. Курсанта заметили сразу, и почти сразу после окончания училища его отправили в горячую точку. Молодому офицеру доверили командовать танковым взводом.

Уничтожил четыре вражеских танка

О подвиге Дамира Исламова татарстанцы узнали в марте этого года. Танкист погиб вместе со своим экипажем, выполняя задание во время спецоперации на Украине. Молодой человек родился в Лениногорске. Окончив местную школу, он переехал в Казань и поступил в танковое училище. Его подвиг стал примером для всех курсантов танкового училища, на фасаде дома рядом с учебным заведением в честь мужественного татарстанца появился мурал.

«При жизненной ситуации, которая возникла перед ним и его боевыми друзьями, Дамир Исламов проявил свои лучшие качества настоящего воина, офицера. Он умело и самоотверженно управлял своим экипажем, выполнил поставленную задачу, тем самым подтвердил, что наши выпускники достойны предшественников», – рассказал начальник Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища генерал-майор Кирилл Кулаков.

Указом Президента России Владимира Путина Дамиру Исламову было присвоено звание Героя России посмертно Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

7 марта под командованием Дамира Исламова экипаж танка Т-72Б1 штурмовал укрепрайон противника в районе города Золотое Северодонецкого района ЛНР. Российские военные прицельным огнем уничтожили долговременную огневую точку, а также десять человек со стороны противника.

Во время боя танк подожгли «коктейлем Молотова». Экипажу удалось увести машину из-под огня, потушить и вернуться на задание. После этого экипаж танка под командованием офицера вступил в неравный бой с пятью танками украинских силовиков, уничтожив четыре из них. Однако пятый вражеский танк нанес по российскому смертельный удар. Выжить экипажу не удалось.

«Я горжусь своим сыном. Но чувство скорби будет присутствовать долгие годы, наверное, не уйдет никогда. А тем танкистам, которые сейчас на службе, и вообще всем военным я хочу пожелать, чтобы они не боялись своего страха. Герои рождаются в страхе, так они могут отбиваться от врага», – сказала мать погибшего офицера Дамира Исламова Сажида Валиахметова.

Указом Президента России Владимира Путина Дамиру Исламову было присвоено звание Героя России посмертно. Вместе с ним звания был удостоен еще один татарстанец Дамир Гилемханов, который служил механиком-водителем в экипаже танка Исламова.