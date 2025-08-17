60 тонн помощи и сюрприз от Фирдуса Тямаева: нурлатцы выполнили 37-ю миссию на СВО

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

Нурлатское отделение «Боевого братства» в очередной раз подтвердило звание надежного тыла для военнослужащих в зоне СВО. Под руководством главы района Дамира Ишкинеева и председателя организации Зиннура Мутагирова состоялась 37-я гуманитарная миссия, ставшая одной из самых масштабных.

Подготовка к поездке началась задолго до отправки. В течение месяца неравнодушные жители района собирали средства, закупали технику, готовили продукты, шили одежду и плели маскировочные сети.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

Дом дружбы народов, который с первых дней СВО стал центром сбора гуманитарной помощи, снова превратился в место единения. В день отправки здесь было особенно оживленно: одни упаковывали коробки и маркировали их цветным скотчем, другие дорабатывали технику, третьи выстраивались цепочкой и грузили все это в машины.

Особая забота – технические средства для фронта. Так, Рустам Закиров и Ринат Минибаев доводили до ума волокуши – приспособления для эвакуации раненых. «От бойцов узнали, что они очень востребованы. Конечно, можно заказывать в интернете, но выходит в разы дороже. Посмотрели, как сделать самим, – и наладили производство. Уже изготовили более 100 таких носилок», – рассказали они.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

Свои позиции укрепила и группа «Маскировочка». Ее участницы под руководством Анжелы Туктаровой к этой миссии подготовили 24 сети.

«Работаем по заявкам бойцов и их родных. На одну 6-метровую сетку нужно 3–4 часа при условии, что материалы под рукой и плетут сразу несколько человек. Кроме того, совместно с отделом культуры собрали средства на лекарства и влажные салфетки, – отметила она. – В итоге получилось 34 коробки только с этим грузом».

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

Впервые к нурлатцам присоединился руководитель Нурлатского землячества в Набережных Челнах Ахат Галаутдинов.

«У себя мы тоже активно помогаем фронту. В этот раз решил лично поддержать земляков и вместе довезти груз. Главное – это и слова поддержки, и возможность поднять боевой дух бойцов», – сказал он.

Приятным сюрпризом для военнослужащих стало появление певца Фирдуса Тямаева.

«Не всегда удается выехать, но ежемесячно часть концертных доходов направляю на помощь. В этот раз написал в соцсетях, что собираюсь к ребятам, и казанцы начали приносить коробки. Так целый автобус собрался, – поделился артист. – Все, что передали жители столицы, я развез по линии фронта лично».

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

Итог этой миссии впечатляет: три грузовые машины с более чем 60 тоннами гуманитарного груза, включая автомобили – «Лада Нива», УАЗ, два автомобиля «Ока» и мотоциклы, три прицепа. Кроме того, в зону СВО доставили средства обнаружения БПЛА, ударно-разведывательные дроны, рации, 40 кубометров пиломатериалов, медикаменты, а также продукты, книги, канцелярские принадлежности и одежду для социальных учреждений. В числе получателей – детский дом в Лутугино и реабилитационный центр в Рубежном.

«Мы доехали до 48 подразделений вдоль линии фронта. В каждом месте бойцы встречали с огромной благодарностью. Их слова и видеоприветы – лучшее доказательство того, что наш труд нужен», – подчеркнул руководитель «Боевого братства» Зиннур Мутагиров.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

Поездка также стала поводом для встречи главы района Дамира Ишкинеева с вице-премьером Татарстана Фанилем Аглиуллиным.

А сами военнослужащие, обращаясь к нурлатцам, снова сказали простые и главные слова: только вместе можно приблизить победу.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.