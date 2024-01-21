Из Мамадышского района в зону СВО направили две мобильные бани, прицеп и медпалатку

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Житель Мамадыша, серебряный волонтер Татарстана Юрис Шакуров изготовил еще две мобильные бани для военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции. Теперь на его счету шесть бань на колесах, две из которых будут переданы бойцам от Министерства по делам молодежи РТ. Заказ на них Юрис Шакуров получил прямо на церемонии награждения победителей премии «Герой нашего времени». Мамадышец официально заслужил это почетное звание в декабре прошлого года.

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Мамадышского района, мобильные бани уже доставлены в Казань, затем их отвезут военным. Вместе с банями в Казань отправлены прицеп и медицинская палатка для Союза десантников РТ.

Юрису Шакурову 62 года. Он профессиональный спортсмен и глава династии борцов — двое его сыновей являются мастерами спорта России, еще один — кандидат в мастера спорта. В свободное время, которого у волонтёра с началом широкомасштабных боевых действий стало намного меньше, пенсионер пишет картины.

За свою жизнь Шакуров благоустроил два родника, посадил сотни деревьев, построил огромный дом, в котором не только принимает родных и друзей, но и устраивает благотворительные праздники для детей военных и детей-инвалидов. Рядом с домом волонтера остался свободный прицеп — «фундамент» будущей седьмой бани.

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.

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